滑翔傘意外

石澳上月有男子玩滑翔傘墮山死亡。民航意外調查機構完成初步調查報告，指事主在準備期間突然有一股強陣風把滑翔傘完全充氣，再連同事主一同掀離地面，最終連同滑翔傘墜落山坡，送院搶救後不治。

一名68歲朱姓男滑翔傘飛行員，上月9日獨自前往位於石澳郊野公園的滑翔傘活動區起飛場。民航意外調查機構發表的初步調查報告指，下午2時許有行山人士目睹事主正準備及整理滑翔傘傘繩，當時滑翔傘雖受風力影響部分充氣，但仍置於地面，而他未佩戴頭盔和未扣上座袋。約40秒後，一陣突如其來的強陣風令滑翔傘完全充氣，連同事主一併掀離地面，他當時左手握著右側操縱繩，右手則抓緊左側操縱繩，身軀面向滑翔傘後方。

滑翔傘事後沒有損壞

滑翔傘升空約10秒後，左側操縱繩從事主手中脫落，滑翔傘隨即開始摺疊，數秒後事主連同滑翔傘墜落山坡。行山人士見狀隨即報警，政府飛行服務隊直升機約一個多小時後將事主送往東區醫院急救，惜約半小時後證實不治。報告又指出，事件中的BGD Base 3滑翔傘屬私人擁有，事後沒有損壞。

廣告 廣告

民航意外調查機構現已完成檢查飛行員的滑翔傘、設備和配件，並從飛行員的高度錶下載飛行數據等，在完成早期取證階段調查將分析所收集的目擊者錄影片段及飛行數據、收集和分析與飛行有關的氣象資料，以及審閱事主的屍體剖驗報告。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/石澳男玩滑翔傘墮山亡-調查揭未起飛突遇強風/634330?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral