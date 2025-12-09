石澳龍脊玩滑翔傘失控墮山 68歲退休漢送院不治

石澳龍脊

一名年約68歲男子昨獨自到石澳龍脊玩滑翔傘，期間懷疑失控墮山，警方、消防和政府飛行服務隊到場拯救，將男子送院，惜搶救後不治。現場消息指，事主退休後愛上運動，曾到台灣學習操控滑翔傘。

警方昨午近2時半接報，指有一名男子在打爛埕頂山昏迷，警方、消防和救護車到場拯救，再由政府飛行服務隊到場將男子送院搶救，延至下午3時許不治。

事主姓朱、68歲，現場消息指，朱為退休人士，退休後愛上玩滑翔傘運動，曾到台灣學習操控滑翔傘；有時會相約朋友結伴同行，有時獨自玩。消息指，事主為人謹慎，事前均會留意天氣風向，惟昨日飛行時疑失控，撞向山再墮地。警方正調查事件，死因有待驗屍後確認。

滑翔傘是一項運動和消閒活動，因涉及一定安全風險，飛行員不單要有良好裝備，亦須留意風速及天氣變化。近年每年錄得一宗相關奪命意外，74歲男子偕友人去年6月在大東山玩滑翔傘期間，被風吹上雲層，之後受傷被困樹上，因未能及時發送位置，其後更與友人失聯，救援人員發現他時已昏迷送院不治。

西貢浪茄灣於2023年2月15日曾發生一宗滑翔傘死亡事故。62歲飛行員在原本計劃在浪茄灣沙灘降落，但意外在沙灘約60米外的海面降落，並被滑翔傘的傘繩纏繞。他獲救後送院證實死亡。事後政府的調查報告指，出事飛行員是新手，只有5至6小時經驗，當時懷疑錯誤估計風向，令他不知道在沙灘降落是不可行。

為提升航空安全，民航處聯同本地滑翔傘組織，於2023年10月31日起推行「滑翔傘活動實名登記」。登記名冊由組織管理及更新，並向登記人士提供註冊編號標籤，貼於滑翔傘裝備上。當局指，制度有助在救援、調查及執法時辨識參與者身份，亦方便政府及組織進行宣傳和安全教育。

