石破茂辭職｜林芳正據報有意參加自民黨總裁選舉 一文睇晒日本首相熱門人選｜Yahoo

林芳正表示有意角逐自民黨總裁一職。 (Photo by Tomohiro Ohsumi/ Getty Images )

【Yahoo 新聞報道】日本首相石破茂昨日（7 日）表明會辭職，自民黨總裁爭奪戰再次展開。《共同社》引述多名消息人士透露，內閣官房長官林芳正有意參加自民黨總裁選舉，另外前外相茂木敏充已經表態參選。日本傳媒預期，農林水產大臣，前首相小泉純一郎的兒子小泉進次郎，以及前內閣府特命擔當大臣高市早苗稍後都會宣布參與黨總裁選舉，預計席位將會是小泉和高市兩人之爭。

石破茂任首相尚未夠 1 年

前首相岸田文雄去年 8 月宣布不再競逐連任自民黨總裁後，石破茂、小泉進次郎和高市早苗等人宣布參加總裁選舉。小泉在由國會議員投票和黨員及支持者地區投票決定的第一輪投票中，排名第三。高市早苗則在第一輪投票中排名第一，但到了第二輪投票當中就輸給石破茂，石破並在去年 10 月 1 日就職。不過，小泉和高市兩人都是黨內被視為可以承接去年人氣，成為接任首相的人選。

身為內閣成員，小泉進次郎一直避免對總裁選舉發表任何深入評論；至於高市草苗在本月 2 日也曾對記者表示，她還沒有透露是否會參選，但消息指兩人都打算參選。

石破茂已經宣布辭任首相。(Photo by Toru Hanai/Bloomberg/Pool/Anadolu via Getty Images)

小泉進次郎處理米價問題獲好評

現年 44 歲的小泉進次郎，是前首相小泉純一郎的次子，2009 年 8 月在第 45 屆眾議院選舉中勝出，連任至今。小泉在 2019 年入閣，曾經在安倍晉三和菅義偉內閣擔任環境大臣。日本近一年大米價格持續攀升，原本擔任農林水產大臣的江藤拓，今年 5 月因為發表「從不買米」的失格言論而引咎辭職，石破茂其後委任小泉接任。

小泉上任後隨即叫停儲備米投標，避免「日本全國農協組合聯合會」（JA 全農）壟斷投標過程，並改為讓各大超市以「自由合同」形式申請售賣儲備米，成功壓低大米價格，事件令小泉深得民心。如果小泉進次郎當選，將會是日本歷史上第二年輕的首相，僅次於 19 世紀末的第一位首相伊藤博文。

小泉進次郎處理米價問題立功，獲得民眾支持。 (Photo by Chris Jung/NurPhoto via Getty Images)

高市早苗走安倍路線

現年 64 歲的高市早苗，早在 1993 年就成為眾議員，期間只在 2003 年因為輸給對手而暫別議會兩年。2006 年，高市第一次入閣，被時任首相安倍晉三委任為內閣府特命擔當大臣，負責食品安全、少子化問題、沖繩及北方領土問題等。在岸田文雄擔任首相期間，高市亦被委任為內閣府特命擔當大臣，負責經濟安全保障。

高市早苗立場保守，過往多次到靖國神社參拜，主張提防中國勢力擴張，跟台灣，美國保持良好關係。今年 4 月底，高市曾經到台灣跟總統賴清德會面，主張日本跟台灣加強合作，並且聯同美國、澳洲等理念相近的國家加強防衛。如果高市當選，將會在日本第一位女首相。

高市早苗如果當選，將會成為日本第一位女首相。 (Photo by Takashi Aoyama / POOL / AFP)

林芳正曾擔任日中友好議員聯盟會長

現年 64 歲的林芳正，其父親為曾於 90 年代擔任財相的林義郎。林芳正並且精通英語，曾經入讀哈佛大學甘迺迪政治學院，並曾為共和黨參議員羅斯（William Roth）的助理。林芳正 1995 年當選參議員，一直到 2021 年轉戰眾議院並且勝出。在岸田文雄擔任首相期間，林芳正獲委任為外相，之後在前年 12 月出任內閣官房長官至今。

林芳正曾經擔任跨黨派「日中友好議員聯盟」會長，在 2019 年 5 月以聯盟會長身份訪華。過往林芳正被保守派攻擊為「親中派」，他回應指自己是「知中」，並非「媚中」，並指需要了解對手，方可在談判過程中有利。

茂木敏充率先表態

除了以上 3 人之外，前外相茂木敏充已經表示在今日表示會參與黨總裁選舉。他今早表示，自民黨目前面臨創黨以來最大危機，全黨必須團結，解決內外難題以推動日本前進。他又說無論誰當首相，走出逆境都十分艱難，但他願意將自己的經驗奉獻國家。

至於另一位潛在參選的前經濟安保大臣小林鷹之則表示，「無論是資深或年輕議員，都必須迅速建立『一個自民黨』的團結體制」，他表示會與夥伴認真商討。

茂木敏充已經表示會參選。 (Photo by Toru Hanai / Pool/Anadolu Agency via Getty Images)