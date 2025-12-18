石硤尾大坑東男子遇查 檢逾8萬元毒品斷正

宏福苑五級火｜情緒支援熱線
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
澳洲韓裔跆拳道教練涉殺學員一家三口 被判囚終身
澳洲悉尼一名韓裔的跆拳道教練，在去年2月謀殺他的一名學生以及其家長，被悉尼法院判處終身監禁以及不能保釋。 被告的51歲教練柳光京（Kwang Kyung Yoo，音譯）他被指在去年的2月，殺害其當時在他位於悉尼西面的拳館內，勒死同樣來自南韓的7歲學員以及學員41歲的母親。之後柳取走母親的蘋果手錶以及駕駛她的寶馬房am730 ・ 1 天前
啟德柏蔚森39歲女暈倒床上 丈夫揭發送院後不治
昨日(17日)下午7時10分，警方接獲一名男子報案，指其妻子在啟德承景街2號柏蔚森一單位懷疑暈倒。 人員接報到場，發現該名39歲姓譚女事主倒臥在上址一床上，她昏迷被送往基督教聯合醫院治理，其後被證實死亡。死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
日籍東京迪士尼維修員 涉在香港迪士尼偷拍 獲准保釋離港
被告獲裁判官批准保釋，惟禁止離港。他周三（17 日）向高等法院申請更改保釋條件。高院法官胡雅文將保釋金由 2 萬元上調至 10 萬元，並撤銷其他原有保釋條件。官亦要求被告在每次聆訊前 7 天，向警方提供來港機票、在港行程、住址等資料。法庭線 ・ 23 小時前
銅鑼灣天降定滑輪 51歲執紙皮內地婦被擊頭 留醫12日不治(更新)
銅鑼灣本月5日發生墮物傷人案，一名51歲姓彭內地女子被一個約10厘米乘3.5厘米的定滑輪墮下擊中頭部受傷暈倒，送院後情況危殆，留醫深切治療部，延至周二（16日）早上不治。 警方本月6日早上9時許，接獲一名51歲姓彭內地女子的胞姊報案，指彭女本月5日在怡和街48號大廈後巷，懷疑被高處墮下的定滑輪擊中頭部，受傷暈倒地am730 ・ 1 天前
哈佛醫學院停屍間前經理囚 8 年 涉盜取並轉售遺體器官及殘肢 妻子同被判囚︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國哈佛醫學院停屍間前經理因偷竊並販賣捐贈予醫學研究的遺體器官及部位，昨日（16 日）在地方法院被判處監禁 8 年。58 歲的洛奇（Cedric Lodge）在被捕前曾管理該停屍間超過 20 年，卡 2023 年被捕，今年 5 月承認跨州運輸贓物罪名。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
酒樓聘6內地遊客表演蒙古舞 女董事罪成判囚3個月
【on.cc東網專訊】網上早前流傳觀塘一間酒樓安排6人表演蒙古舞的片段，事後被揭發該6名表演者疑為內地遊客，該酒樓女董事及涉事公司被控6項僱用不可合法受僱的人罪，被告否認控罪，案件今(17日)於沙田裁判法院裁決。裁判官裁決時指該女董事作為新開張酒樓的老闆，對晚市on.cc 東網 ・ 22 小時前
麥巴比贏勞資糾紛 PSG賠7千萬美元
法國法院裁定巴黎聖日耳門須向前鋒麥巴比（Kylian Mbappé）賠償7,070 萬美元，當中包括拖欠薪金及獎金，但當地傳媒指出，PSG計劃就裁決提出上訴。Yahoo 體育 ・ 1 天前
景峰花園凌晨火警 40歲女戶主疑燃點香薰肇禍手腳燒傷 單位2貓死 約100居民疏散｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】屯門景峰花園今日（17日）凌晨2時許發生火警。一個低層單位起火，女戶主和多名居民報案。消防將火撲滅，並在單位內救出兩隻貓，其中一隻貓陷入昏迷需由救護員急救，愛協職員其後帶走貓隻治理。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
九龍塘幼稚園校巴行車左搖右擺 23 歲司機疑曾服大麻被捕｜Yahoo
昨日（16日）下午，警方發現觀塘繞道一輛校巴行車緩慢、搖擺不定，遂截停調查，並要求司機做快速口腔測試。結果校巴司機未能通過測試，他涉嫌毒後駕駛被捕，警方懷疑他曾吸食大麻。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國男子拍攝新疆拘留營後流亡美國 母親憂兒遭驅逐
（法新社華盛頓15日電） 中國一名男子在新疆拍攝據稱是侵犯維吾爾族人權的拘留營畫面後流亡美國，他的律師和母親告訴法新社，他如今面臨被美國驅逐的風險。關恆母親以中文向法新社表示：「我真的很擔心，如果他被迫回國，情況會對他非常不利。」法新社 ・ 1 天前
廣州海關破走私孕婦血樣案 非法獲利逾3000萬人民幣
【on.cc東網專訊】廣東省廣州海關緝私局近日調集265名警力，在廣州、佛山、深圳三地同步開展集中收網行動，成功打掉2個專業走私孕婦血樣本出境的犯罪團夥。初步查明，團夥累計走私出境孕婦血液樣本超10萬人份，非法獲利超3,000萬元（人民幣，下同，約3,300萬港on.cc 東網 ・ 23 小時前
啟德德朗邨可疑車輛遇查 29歲男司機加速逃去傷及兩警員 警通緝司機｜Yahoo
警方今日下午（17日）1 時許在啟德德朗邨巡邏，期間在德瓏樓外發現一輛可疑私家車。警員上前截查時，司機突然發難並加速駛離，過程傷及兩名警員，需送院治理。警方正在通緝涉案 29 歲男司機。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
深水埗餐廳寵物龜被偷走 涉案六旬漢兩日後落網尋回失龜
【on.cc東網專訊】執法部門於12月14日接獲深水埗大埔道一餐廳負責人報案，指在同日下午約六時，有一名男子從該餐廳盜去一隻寵物龜，其後逃去。案件列作「盜竊」。<br/> <br/>人員經深入調查及翻查附近及銳眼計劃下的閉路電視片段後，鎖on.cc 東網 ・ 1 天前
紅軍勝利巡遊襲擊案 疑犯重囚21年半
【Now Sports】今年5月在利物浦慶祝奪得上季英格蘭超級聯賽錦標勝利巡遊中，駕駛其福特私家車瘋狂撞向人群，導致134人受傷的疑犯保羅杜爾，周二最終被裁定罪成，重判監禁21年半。54歲的保羅杜爾（Paul Doyle）在周二法官宣佈判詞後，被判入獄21年6個月，法官指這是一宗極恐怖行為案件，襯著別人開心的日子犯罪，對受傷者造成身心極大傷害，故法官在之前的審案過程中，已表明疑犯會面臨刑期偏長的刑期處罰。保羅杜爾在上月的第1日出庭時，對總共31宗的指控予以否認，但當第2次聆訊時，他卻轉口風，承認蓄意駕車撞向人群，而事件後的記憶一直困擾著他，並感到相當內疚。今次事件的受傷者，年紀由最小的6個月大嬰兒，到77歲的老人家，而事件中沒有出現死亡者，只是對受害者造成的心靈傷害是無法預計。now.com 體育 ・ 1 天前
米埔老翁遭私家車撞斃
【Now新聞台】一名94歲老翁凌晨在米埔被私家車撞倒，送院後證實不治。 涉事私家車司機在警車上接受調查。凌晨4時許，私家車沿担竿洲路行駛期間撞倒一名94歲老翁，他重傷昏迷，送院搶救後證實不治。警方正調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
拼多多打架事件 據報多名政府關係部門員工被炒
內地《財新網》報道,本月初,拼多多(PDD.US)數名高層和市監局人員在拼多多上海辦公地點發生衝突後被拘留。接近拼多多人士稱,因打架事件,拼多多的政府關係部門多名員工被辭退。據報,因接到相關舉報,市場監管總局轉派地方市監局對拼多多進行檢查。12月3日,市監局人員在拼多多上海總部的辦公室展開調查,舉報內容或與虛假發貨相關。過程中,拼多多數名員工與市場監管局工作人員產生肢體衝突,市場監管工作人員報警後,上海長寧警方以阻礙執行職務,對拼多多員工處以包括行政拘留在內的處罰。 (BC)#拼多多 #美股infocast ・ 1 天前
立法會七一暴動案 王宗堯等7人就定罪及刑期提出上訴
【Now新聞台】立法會七一暴動案，藝人王宗堯等7人分別就定罪及刑期提出上訴，案件在高等法院審理。正在服刑的7名上訴人由囚車押送到庭應訊。案情指，當年示威者衝入立法會大樓佔領議事廳，期間有人塗污區徽、撕毀基本法等。原審法官李志豪指，示威者意圖推翻憲制，案件屬暴動案中最嚴重，上訴的7人分別判監4年7個月至6年10個月。其中王宗堯和「佔旺女村長」畢慧芬就定罪和刑期上訴，其餘被告只就刑期上訴。王宗堯一方指，他接近午夜很遲才到立法會，案中行為雖然是不智及鹵莽，但他曾供稱當日到案發現場是為了拿充電器給記者，證據不足以證明他當時的心態是鼓勵暴動。但法官彭偉昌質疑，若王宗堯想給充電器可在立法會外給，毋須進入立法會大樓。控方亦指王宗堯明知在當日下午起，已有人聚集衝擊立法會，但仍前往暴動中心，明顯已算是參與暴動。畢慧芬原審時認罪，她沒有律師代表，親自陳詞，質疑她案發行為是否符合暴動定義。她指自己喜歡穿黑衣，穿黑衣不等於是示威者，又質疑原審法官沒有就她患精神病減刑。控方指，畢慧芬認罪時承認曾引領示威者離開，又曾手持兩米長鐵支在立法會內行走。案件預計需時兩日審理。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
7.1立會暴動案｜王宗堯、孫曉嵐等7人提上訴 上訴方：原審判刑明顯過重 答辯方：衝擊立會史無前例
七一立法會暴動案，王宗堯等 4 人審訊後被裁定暴動罪成，同案 8 人開審前承認暴動罪，12 人分別判囚 4 年 7 個月至 6 年 10 個月。王宗堯、港大學生會前會長孫曉嵐等 7 人先後提出定罪和刑罰上訴，案件周二（16 日）在高等法院聆訊。法庭線 ・ 1 天前
襲擊HKT48職員犯人容貌曝光！疑計劃襲擊成員
【on.cc東網專訊】日本偶像女團HKT48前日(14日)發生持刀遇襲案，44歲男工作人員被刺傷胸部，路過的27歲男團Hey!Say!JUMP女粉絲亦遭刺傷背部。30歲疑兇山口直也其後致電自首，承認想殺死對方。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前