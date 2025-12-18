石硤尾大坑東男子遇查 檢逾8萬元毒品斷正

【on.cc東網專訊】深水埗區警員根據深入調查，昨日（17日）在區內展開打擊毒品行動。人員在石硤尾大坑東邨截查一名可疑本地男子，並在其身上檢獲共約120克懷疑氯胺酮和27克懷疑霹靂可卡因，毒品總市值約8.2萬港元。

經初步調查後，人員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名26歲本地男子，他現正被扣留調查。

