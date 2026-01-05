石硤尾火居民以為喉轆無水 消防示範正確使用方法(高詩敏報道)

【Now新聞台】石硤尾美如樓火警造成一死八傷，有居民以為大廈喉轆無水，消防示範正確使用喉轆方法。

周日美如樓一個單位起火，大廈冒出濃煙多人不適，有居民稱大廈消防喉轆無水，消防處檢查後發現運作正常，提醒市民熟悉居住與工作地方的喉轆位置，並示範正確使用消防喉轆方法。

消防處指，喉轆操作簡單，只要打破消防鐘掣，之後再逆時針轉動來水掣，拉出膠喉，再開啟喉咀掣，便可以把水射向火源底部。

消防處助理消防區長(公眾安全及傳訊)吳偉諾：「市民日常遇到的家居火警，基本上在火警初期，非常需要盡快用不同方法限制火警的蔓延或發展。有水源或其他滅火器具，非常有效地控制火勢，等消防人員到場時，令我們可以更專業地撲滅火警及將需要人士救出現場。」

若市民發現開啟喉轆時無水，有可能是未打破火警鐘掣玻璃或未開來水掣。

吳偉諾：「假若你發現有生鏽，或者一些塘環不見了等，當刻這個喉轆系統未必完全適合救火。另外，假若整個操作過程中途發覺水壓不夠，或者遇到其他原因，懷疑喉轆不能撲滅火警的話，首先可以嘗試重新做剛才教的四個步驟——破、轉、拉、射，確保所有步驟都做足。假若最後不幸當刻發現系統有損壞，確保自身安全，離開現場，盡快報警求助。」

他又指，如果大家住的大廈都有消防喉轆的話，日常經過時可以觀察裝置有否任何損壞或生鏽情況，若有可以告訴物業管理人員，讓消防承辦商檢查和維修。

