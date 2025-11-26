石硤尾邨兩少年慶生後突遭斬傷 升降機血跡斑斑 疑兇在逃｜Yahoo

石硤尾邨美如樓有兩名少年被人持刀斬傷，涉事升降機血跡斑斑。

【Yahoo 新聞報道】石硤尾邨美如樓有兩名少年被人持刀斬傷，涉事升降機血跡斑斑，二人身中多傷，需接受手術。警方正調查事發原因，疑兇仍然在逃。

據《Yahoo 新聞》了解，兩名受傷男子 18 歲，為中六同班同學，二人均與家人住在美如樓。昨晚（25日）7 時許，他們返回其中一人位於 10 樓的寓所，家屬發現二人滿身鮮血，於是報警。警方及救護人員接報到場，發現其中一名少年頭部、背部及腰間均有刀傷，另一名少年雙手有刀傷，二人清醒送院接受手術。

梯間發現陶瓷刀、鎅刀刀片

警方翻查閉路電視發現，兩名少年事發前在 37 樓梯間慶祝生日，之後進升降機返回 10 樓。警員在 37 樓梯間發現一把染血的陶瓷刀，一張鎅刀刀片，一張生日卡、一個紙包蛋糕及一部屬於其中一名少年的手提電話。此外，警方搜索發現 37 至 34 樓梯間，以及 10 樓走廊均有大量血跡。涉事的升降機內血跡斑斑，扶手及內牆有不少血印。

警方初步調查得知，受傷兩名少年沒有欠債，沒有三合會背景，亦非駐校社工跟進個案。案件列作傷人案，由深水埗反三合會第一隊跟進。