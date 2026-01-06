天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷
石硤尾邨大火一死8傷 有居民指大廈喉轆無水 消防提醒可用「破轉拉射」口訣｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】石硤尾邨美如樓周日（4日）疑因充電器起火引致火警，釀一死 8 傷。有居民指大廈防煙門被打開及消防喉轆無水，消防檢查後沒發現不妥。消防處助理消防區長吳偉諾今（6 日）在電台節目指，美如樓消防設備正常運作，籲市民熟悉消防喉轆使用方法，可使用「破轉拉射」口訣。
消防處助理消防區長吳偉諾表示，市民可根據口訣「破、轉、拉、射」，使用喉轆應付小型火警，包括先以硬物，如現場配置的鎚仔，打破喉轆火警鐘掣的玻璃，以啟動火警鐘及消防泵，才有足夠水和水壓進入喉轆系統。
之後就是「轉」，需要逆時針轉動水喉環，為喉轆注水，再拉出喉轆，拉動閘掣，最後向火源底部射水，直至火源熄滅。
他指，有時市民或因慌亂忘記步驟，一般大廈喉轆旁已有簡單介紹操作流程，提醒要先打破警鐘掣。一般涉及雜物起火的家居火警，都適合用喉轆撲滅，但如涉及電器、拖板等起火，就應避免用水，要使用其他滅火工具，包括二氧化碳或乾粉滅火筒等。
除了消防喉轆，日常生活中市民亦可添購滅火毯、手提滅火筒等小型滅火器具，操作簡單，可放在家中應付突發火警。吳偉諾呼籲市民提高警覺，熟習消防器具使用方法，可提高社會保護屏障。
其他人也在看
陳庭欣傳因有米前度楊振源多女埋身斬纜 與《東張》小鮮肉返舊愛豪宅開P
38歲嘅陳庭欣Toby同彩豐行老闆楊振源Benny拍拖8年，本來外界以為陳庭欣入硬豪門，但係上星期Toby突然宣布回復單身3個月，並指與Benny「三觀不一致」。Yahoo 娛樂圈 ・ 27 分鐘前
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 2 小時前
方媛抱三女兒入鏡！甜蜜誇「寶寶比我美」，霸氣買大顆黃金吊飾寵女
天王郭富城與太太方媛近日再度成為話題。38歲的方媛抱著剛出生的三女兒入鏡，神情溫柔，面對鏡頭毫不掩飾對孩子的疼愛。她在跟網友互動時笑說，小女兒「比自己漂亮」，也回應網友關於是否會偏心的提問，表示對三個孩子「每一個都是100分的愛」。姊妹淘 ・ 1 小時前
霍啟仁新婚太太公開婚禮現場照 玉龍山下許盟誓：我們未來同樣廣闊
霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三名兒子，分別是霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），三子均各有所成，而孻仔霍啟仁作風低調，與泰國籍女友Namfon拍拖多時，前年5月霍啟仁求婚後，去年11月在雲南玉龍雪山舉行婚禮。日前新婚人妻Namfon在社交平台分享婚禮現場照，可見一對新人對着玉龍山許下廝守終身的盟誓，天闊地廣，場面簡單而浪漫。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
蔡一鳳美國洛杉磯過節意外曝光豪宅 坐擁峽谷壯觀景色及健身室
澳門名媛蔡一鳳（Michelle）與前亞視執行董事盛品儒於2014年結婚，並育有一對龍鳳胎，居住於設有高樓底巨型客廳嘅赤柱7,000呎獨立屋，屋內亦有卡拉OK房及無敵海景露台。不過，盛品儒於去年8月因肝癌離世，終年48歲。遺孀蔡一鳳堅強振作，身兼父職照顧一對仔女，並於社交平台叫大家放心：「請放心：我曾跋涉過人生最駭浪的夜晚，便不怕此刻長路崎嶇。記得有朋友說：『Michelle是天塌下來，也能從廢墟中站起來化腐朽為神奇的人。』承您貴言，待度過這段時光，我必如鳳凰涅槃，浴火重生。」日前，蔡一鳳藉聖誕期間到美國洛杉磯與家人和朋友過節，又表示於美國幫盛品儒過生忌，佢喺小紅書分享美國嘅生活，意外令美國洛杉磯峽谷豪宅曝光。 從影片中看到，蔡一鳳喺美國嘅家坐落於峽谷之中，可以欣賞到莊觀嘅景色。而面積方面，極為闊落，家中更設有健身室。蔡一鳳又邀請到張懋中教授等知名人士到家中作客，被指家族強大。對此，蔡一鳳表示：「我輩還需努力」。Yahoo 娛樂圈 ・ 32 分鐘前
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快
《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
尋秦記｜滕麗名上載坐輪椅片段 意外令陳浚霆被鬧冇風度
《尋秦記》電影版成為近日熱話，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄。除咗古天樂飾演嘅項少龍備受注目，滕麗名再以當年「善柔姑娘」亮相大銀幕，唔少網民都大讚即將奔5嘅滕麗名保養得宣，稱之為凍齡女神。日前，滕麗名於社交平台分享2019年拍攝電影版《尋秦記》時受傷坐輪椅嘅片段，意外令TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》拍檔陳浚霆（Andrew）成為眾矢之的。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
廣華醫院直擊｜下午起患者幾乎坐滿急症室 傍晚次緊急和非緊急病人最長要等10小時
【Now新聞台】公立醫院急症室緊急次緊急及非緊急病人診金加至400元後，有醫院的預計輪候時間一度高達10個半小時。本台記者梁潔瀅傍晚6時許身處廣華醫院，急症室自下午起輪候人數明顯增多，幾乎坐滿整個急症室，目前情況已有所改善，約有20多個病人仍在輪候，多為喉嚨和腸胃不適患者，不過次緊急和非緊急輪候時間最長仍需10小時。 #要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
中日外交戰陰影下的中國移民 首次看到攻擊性塗鴉「感到寒毛直豎」
provided宋子健（右）與稻垣茜是一對中日跨國婚姻伴侶。 「高市上台後，我正好在京都一個餐會上。餐會剛結束，同桌的一位女性長輩過來擔心地問我：日本的高市上台後，你會不會更辛苦？有沒有被針對？」去年夏天剛移居日本的中國人Zoe（化名）回憶說。 讓她記憶深刻的是，這位阿姨當時還找來另一位長者開車送她回家。「在車上，他們問起我有沒有因為最近中日關係，遇到不舒服的事。我搖著頭表示自己沒有，不過語言班上有同學在京都街上被日本老人喊『滾回國去』。他們兩位長輩立刻在車上向我表示：『我們也很討厭這樣的人。』」 ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？
當大家仍在 Nike 或 Adidas 之間選擇困難時，近期網民在社交平台上分享自己的「暴走神鞋」體驗；3個品牌的波鞋，因出色的緩震技術和實用性能，獲得大量用家推介。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
曾稱美不敢對馬杜羅輕舉妄動 華專家預測頻落空惹議
【on.cc東網專訊】內地軍事評論家、國防大學教授李莉一個月前曾稱，委內瑞拉有俄羅斯的防空導彈，美國不敢輕舉妄動，委國總統馬杜羅「不慌」。惟美國近日空襲委內瑞拉並帶走馬杜羅後，引發網民對李莉分析評論的熱議，調侃「吹誰誰倒楣」。on.cc 東網 ・ 1 天前
陳曉華奪萬千星輝「最佳衣著」，緊緻腹肌超亮眼！「虐腹式」馬甲線練成大法，站立式、不用工具在家練習瘦腰運動
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，今年不少明星都穿得很漂亮，有大騷美背與心口，而陳曉華就穿起黑色長袖晚裝，肩與腰線特別剪裁令她展現香肩以及緊緻馬甲線，身形fit爆，也讓她贏得今年的「最佳衣著」大獎！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
加利佬籲停止「實驗」：請搵「魔」人任教
【Now Sports】關於曼聯下任領隊人選，名宿加利尼維利呼籲舊東家尋找一位符合球會DNA的主帥，不要再做「實驗」。阿摩廉周一被曼聯解僱，而他崇尚的3-4-3陣式，一直令球隊感到不易適應，因此加利尼維利（Gary Neville）認為：「試驗必須停止。我以為他們會比實際情況更好地適應3後衛體系，結果表現如此糟糕，真的感到震驚。」這名在天空體育任評述的紅魔名宿，指舊東家應該尋找符合曼聯戰術體系的主帥：「巴塞隆拿永遠不會為任何人改變，所以我不認為曼聯要為任何人改變。我一直為這間球會感到非常自豪，總是充滿冒險精神，打出激動人心的足球，也重視年輕球員發展。球會現在必須找到一位願意踢快攻、崇尚進攻兼充滿侵略性足球、踢法賞心悅目而經驗豐富的領隊。」曼聯將以費查作為看守領隊，並打算在季後才聘請新領隊，加利佬贊成：「我認為目前市場上並沒有太多優秀的教練，看看車路士要簽羅仙尼亞就知道了。我這麼說非對羅仙尼亞不敬，而是對方確實不是他們應該期待的人選；不確定曼聯會做出怎樣的選擇，但我認為等到夏天再做決定是明智之舉，屆時或許會有更多來自其他球會的教練可供選擇。」now.com 體育 ・ 55 分鐘前
英超話題 ｜阿摩廉炒魷 《鏡報》：華舒福重返曼聯現生機
曼聯解僱阿摩廉後，引發不少問題，英國《鏡報》更指今季外借到巴塞的華舒福，提供一條重返奧脫福的道路。Yahoo 體育 ・ 4 小時前
深夜腳步聲逼近真相將現！ 女首相挑戰亡靈宅邸藏玄機！
說到日本政壇的新鮮事，最近最吸睛的莫過於新上任的首相高市早苗了。她不但是日本史上首位女首相，還大膽地打包行李，搬進了那個傳聞中「鬧鬼」的首相官邸。 想像一下，從舒適的議員宿舍換到一個充滿歷史故事的地方，聽起來就像一部輕鬆的冒險電影，對吧？高市自己也在社群上分享，說到目前為止，一切平靜，沒什麼靈異驚喜跳出來打招呼。Japhub日本集合 ・ 22 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本島根縣東部 6.2 級地震 震源深度 10 公里 最大震度 5 強｜Yahoo
日本島根縣東部在本港時間今早 9 時 18 分，發生黎克特制 6.2 級地震，震源深度 10 公里，屬於淺層地震。鳥取縣和島根縣震感強烈，其中鳥取縣境港市、鳥取日野町、江府町；島根縣松江市、安來市均錄得最大震度為「5 強」。至於鳥取縣主要城市米子亦錄得最大震度為「5 弱」。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
林文龍郭可盈首度同台頒獎 亂爆台下藝人緋聞好尷尬 黃宗澤蔡潔齊齊耍手擰頭
尋晚《萬千星輝頒獎典禮》由林文龍同郭可盈夫婦頒發最佳女主角，佢地話係首次同台擔任頒獎嘉賓。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【龍豐】豐搶價 Olay乳液、保濕霜 $42/件（即日起至12/01）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，Olay滋潤保濕乳液/滋潤保濕霜 $42/件、HADARiKi KUMARGIC 去黑眼圈修護眼霜/HADARiKi特效去眼袋暗沉修護抗皺眼霜 $48/件、Curel潤浸保濕泡洗顏料 $68/件！YAHOO著數 ・ 5 小時前