石硤尾邨大火一死8傷 有居民指大廈喉轆無水 消防提醒可用「破轉拉射」口訣｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】石硤尾邨美如樓周日（4日）疑因充電器起火引致火警，釀一死 8 傷。有居民指大廈防煙門被打開及消防喉轆無水，消防檢查後沒發現不妥。消防處助理消防區長吳偉諾今（6 日）在電台節目指，美如樓消防設備正常運作，籲市民熟悉消防喉轆使用方法，可使用「破轉拉射」口訣。

消防處助理消防區長吳偉諾表示，市民可根據口訣「破、轉、拉、射」，使用喉轆應付小型火警，包括先以硬物，如現場配置的鎚仔，打破喉轆火警鐘掣的玻璃，以啟動火警鐘及消防泵，才有足夠水和水壓進入喉轆系統。

之後就是「轉」，需要逆時針轉動水喉環，為喉轆注水，再拉出喉轆，拉動閘掣，最後向火源底部射水，直至火源熄滅。

他指，有時市民或因慌亂忘記步驟，一般大廈喉轆旁已有簡單介紹操作流程，提醒要先打破警鐘掣。一般涉及雜物起火的家居火警，都適合用喉轆撲滅，但如涉及電器、拖板等起火，就應避免用水，要使用其他滅火工具，包括二氧化碳或乾粉滅火筒等。

除了消防喉轆，日常生活中市民亦可添購滅火毯、手提滅火筒等小型滅火器具，操作簡單，可放在家中應付突發火警。吳偉諾呼籲市民提高警覺，熟習消防器具使用方法，可提高社會保護屏障。