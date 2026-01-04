石硤尾邨火警釀一死八傷 消防指起火單位焚燒嚴重有大量雜物(謝欣桐報道)

【Now新聞台】石硤尾邨美如樓一個單位發生火警，消防在單位內發現一具男屍，另有八人受傷送院。消防表示，會循電力故障等方向調查起火原因。

起火單位冒出濃煙，外牆被熏黑，波及上層單位的窗戶。一名女子被救出時，須戴上呼吸輔助器，消防員合力將她抬上救護車。另外有多名長者懷疑吸入濃煙不適，須送院治理。約250人自行疏散到地下，部分人要用毛巾掩鼻及蓋上保暖毯，鄰近一所學校開放予居民休息。

有住戶指，濃煙從防煙門湧出來。

廣告 廣告

22樓住戶鄺先生：「工人晾衣服在窗口見到有煙，我接著跑落21樓，有兩個少年幫忙救火。見到有煙，升降機全停了，因為我母親坐輪椅，所以再上22樓抬她下去，經過21樓，煙在防火煙門衝出來。」

21樓住戶周先生：「很多消防隱患在樓宇中，很多住戶勸喻不聽，把防煙門全開、擺放紙皮在走廊，那就完了，人都死，一燒就冒出黑煙。」

事發於早上8時許，警方接報石硤尾邨美如樓21樓一個單位發生火警。消防到場開一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，救出1男7女傷者，並在起火單位發現一具男屍。

消防指，火場面積約5米乘4米，用了約10分鐘將火救熄。而救援時，沒發現防煙門有打開，又指起火原因會循電力故障方向調查。

消防處署理助理消防區長葉錦江：「現場單位燒得比較嚴重，我們會從多方面進行調查，亦會包括從電力故障方向調查。消防人員在滅火及救援上遇到的困難，包括同事上到走廊時已經濃煙密布，增加搜救難度。同事到達單位後，見到雜物居多。」

消防處因應宏福苑火災成立快速應變專隊，如果發現大廈消防裝置有問題會即時採取執法行動。而今次火警後，消防未有發現美如樓消防裝置有不妥當。

#要聞