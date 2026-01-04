宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
石硤尾邨火警釀一死八傷 消防指起火單位焚燒嚴重有大量雜物(謝欣桐報道)
【Now新聞台】石硤尾邨美如樓一個單位發生火警，消防在單位內發現一具男屍，另有八人受傷送院。消防表示，會循電力故障等方向調查起火原因。
起火單位冒出濃煙，外牆被熏黑，波及上層單位的窗戶。一名女子被救出時，須戴上呼吸輔助器，消防員合力將她抬上救護車。另外有多名長者懷疑吸入濃煙不適，須送院治理。約250人自行疏散到地下，部分人要用毛巾掩鼻及蓋上保暖毯，鄰近一所學校開放予居民休息。
有住戶指，濃煙從防煙門湧出來。
22樓住戶鄺先生：「工人晾衣服在窗口見到有煙，我接著跑落21樓，有兩個少年幫忙救火。見到有煙，升降機全停了，因為我母親坐輪椅，所以再上22樓抬她下去，經過21樓，煙在防火煙門衝出來。」
21樓住戶周先生：「很多消防隱患在樓宇中，很多住戶勸喻不聽，把防煙門全開、擺放紙皮在走廊，那就完了，人都死，一燒就冒出黑煙。」
事發於早上8時許，警方接報石硤尾邨美如樓21樓一個單位發生火警。消防到場開一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，救出1男7女傷者，並在起火單位發現一具男屍。
消防指，火場面積約5米乘4米，用了約10分鐘將火救熄。而救援時，沒發現防煙門有打開，又指起火原因會循電力故障方向調查。
消防處署理助理消防區長葉錦江：「現場單位燒得比較嚴重，我們會從多方面進行調查，亦會包括從電力故障方向調查。消防人員在滅火及救援上遇到的困難，包括同事上到走廊時已經濃煙密布，增加搜救難度。同事到達單位後，見到雜物居多。」
消防處因應宏福苑火災成立快速應變專隊，如果發現大廈消防裝置有問題會即時採取執法行動。而今次火警後，消防未有發現美如樓消防裝置有不妥當。
#要聞
其他人也在看
屯門男工被困大廈外牆冷氣機頂 救援人員救返安全位置
【on.cc東網專訊】屯門有人在危險位置。今午(3日)12時37分，據報一名男工人被發現危坐於景峰徑2號景峰花園4座一單位外牆的冷氣機頂部，身上繫有一條布條綑綁着單位窗框，進退不得。救援人員接報到場，將涉事男工人拉回單位內安全位置，事件的起因及經過有待調查。on.cc 東網 ・ 1 天前
六旬投資公司東主薄扶林水塘失蹤 今薄扶林水塘尋回送院（更新）
【3/1更新】至周六（3日）早上約8時10分，消防員於薄扶林水塘附近找到事主，他神智清醒，隨即由直升機將他送往東區醫院。 一名六旬投資公司男東主據報周二（12月30日）離開住所後失去蹤影，其女友除夕（12月31日）報警。警方調查發現事主曾現身薄扶林水塘，當局到現場一帶進行搜索，周五（1月2日）亦有消防潛水拯救車到am730 ・ 1 天前
上水內地女顧客欲微信付款不成發難 持菜刀狂斬向警方盾牌被捕（有片）
上水今日（3日）凌晨發生持刀襲警案。 今日（3日）凌晨零時14分，一名32歲劉姓女顧客於上水龍琛路33號地下一間粉麵店情緒激動，持刀揮舞指嚇，職員於是報警求助。警方接報後趕至現場，女顧客拒絕合作，拿起店內的菜刀揮舞，最終被制服。警方經初步調查，相信她與職員因付款問題爭執。據悉，她使用手機電子支付但不成功，雙方發生am730 ・ 1 天前
上水牛雜粉麵店女子激動揮刀 多次劈中軍裝警長盾 涉襲警等 3 罪被捕｜Yahoo
上水一間牛雜粉麵店今日（3日）凌晨發生顧客持刀襲警案。網上片段顯示，一名女子情緒激動，多次揮刀劈向警員，大批戴頭盔的軍裝警員持長盾抵抗，之後前後包抄並攻入店內將女子制服。該名女子涉嫌藏有攻擊性武器、刑事毀壞及襲警被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
瑞士跨年夜酒吧大火至少40死 倖存者回憶「服務生疊羅漢拋酒瓶」釀災 控酒吧未管制年齡、保全落跑
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧跨年夜凌晨發生嚴重火災，在2026年的第一天，釀成至少40人死亡、115人受傷的慘劇。目擊者表示有朋友在火災中喪命，事發當下現場一片混亂，眾人陷入極度恐慌。倖存者回憶，火災疑似起於酒吧內表演橋段，一名女子站在另一名女子肩膀上高舉酒瓶，酒瓶揮動過高撞上天花板，加上室內燃放煙火特效，導致火勢瞬間竄燒，引發災難。 當地BFMTV電視台引述其他目擊者說法指出，當時有服務生手持插著煙火的香檳酒瓶進行表演，酒瓶被舉到過於接近天花板的位置，隨即引燃。 多名倖存者指出，火災初期有人大喊失火時，不少人誤以為只是玩笑，直到黑煙迅速瀰漫、令人幾乎窒息，才驚覺情況失控。然而現場沒有明確逃生出口或標示，最後只能砸破窗戶逃命。 倖存者更指控安全管理有問題，他們認為顧客中有許多未成年人，現場的檢查並不嚴格；而且失火時，保全只是進來看一下就跑走了。 事發後，周邊街道全面封鎖。1月1日，鎮上舉行守夜悼念活動，民眾手持花束、點燃蠟燭，悼念罹難者。瑞士總統帕梅林（Guy Parmelin）表示，這起事件是瑞士歷來最嚴重的公安悲劇之一，且死者多為年輕人。檢方已展開調查，但由於事發時湧入大量來自不同國家的遊客，加上遺體嚴重燒傷，身分確認與調查作業預料將耗費相當長的時間。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
石硤尾邨美如樓一單位失火 初步一死四傷
【Now新聞台】石硤尾邨美如樓一個單位發生火警，消防員在單位發現一具屍體，至少4人受傷送院。 消防員在大廈救出一名女子，需要戴上黃色的呼吸輔助器，再合力抬上救護車送院。另外，有三名男女懷疑吸入濃煙不適，由救護車送院。早上八時許，石硤尾邨美如樓一個單位發生火警、冒出濃煙。消防員接報到場，開一條喉及一隊煙帽隊灌救，消防員在單位發現一具屍體。百多名住客自行疏散去地下，消防員正調查起火原因。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
樂華南邨7旬嫗飛墮平台 昏迷送院搶救不治
【on.cc東網專訊】秀茂坪有人墮樓亡。今晨(4日)11時01分，樂華南邨輝華樓住戶報案，指一名女子從高處墮下。救援人員接報到場，發現女事主倒臥上址一平台。昏迷女事主由救護車送往基督教聯合醫院搶救，其後被證實不治。警員經初步調查，相信女事主姓劉(70歲)居於上址on.cc 東網 ・ 4 小時前
屯門失火單位男工維修時跣腳險墮樓 警消防合力扯入屋（有片）
屯門景峰花園一個火警後進行維修的單位發生驚險事故。 今日（3日）中午12時37分，一名男工於屯門景峰花園第4座一個單位維修期間，被困於外牆危險位置，有人見狀連忙報警，並指他有繩綁著，但無法返回室內。警方和救援人員接報後趕至現場，與消防員合力將他拉回單位內，隨後由救護車送往屯門醫院治理。am730 ・ 1 天前
葵涌麗瑤邨起火4傷1貓死 疑內地手機充電短路釀禍
葵涌深夜發生火警。 昨日（2日）晚上11時15分，葵涌麗瑤邨富瑤樓13樓一個單位的客廳突然起火，冒出大量黑煙。警方和救援人員接報後趕至現場，消防出動一條喉及一隊煙帽隊進行灌救，約14分鐘後成功將火熄滅。火警中，約150名住客緊急疏散，4人受傷送院，包括起火單位69歲女戶主，她左腳腳踭燒人傷；一名76歲男子；一名4am730 ・ 1 天前
珍惜生命｜小西灣佳翠苑五旬婦仰藥輕生 丈夫報警 昏迷送院搶救
今日(4日)清晨近6時，小西灣小西灣道16號佳翠苑一單位內，一名53歲婦人服藥後暈倒，懷疑企圖自殺，丈夫發現後立即報警求助。am730 ・ 3 小時前
廉署拘21人涉觀塘屋苑大維修貪污 據悉涉合和大廈及翠屏北邨
【Now新聞台】廉政公署拘捕21人，涉嫌在觀塘兩個屋苑大維修工程貪污，包括工程顧問和法團成員等，部分人有黑社會背景。據了解，涉案屋苑分別是合和大廈及翠屏北邨。本台前往據悉涉案的翠屏北邨，多民居民均表示對大維修不知情，業主立案法團辦公室亦無開門。本台記者向物業服務辦事處查詢，物管職員表示邨內現時無進行大維修。翠屏北邨物管職員：「沒有，現時都沒有做大維修。」廉署上星期起採取執法行動，先後拘捕15男6女，介乎30至81歲，包括中間人、工程顧問、承辦商及業主立案法團成員，部分人有黑社會背景；行動中搜查涉案工程顧問及承辦商辦公室，檢走招標文件等證物。其中一項工程的承辦商涉嫌透過中間人，行賄工程顧問及屋苑法團部分成員，取得總值約3300萬元合約；而另一項工程仍在籌備階段，中間人懷疑藉貪污手段收集業主授權票，企圖操控法團取得工程合約。而另一懷疑涉案的合和大廈位於觀塘協和街。九龍東立法會議員鄧家彪表示，該處是舊樓集中地，樓齡大多40至60年，業主多數為年長人士，形容他們難以應對圍標。立法會議員(九龍東)鄧家彪：「老舊大廈的小業主有的是自住，但可能年紀都很大，很多時都怕事，或者都不想再參與比較繁瑣及複雜的大廈事務。另一類就是租了出去的業主，他們都愛理不理。業主立案法團他無辦法阻擋亦無能力處理圍標，而制度上亦不能輕易不選最低標，所以其實這衍生很大的制度漏洞。」鄧家彪促請當局及執法部門繼續加強打擊圍標，而業主亦應多參與大廈事務，如有可疑就舉報。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
冚紅磡工廈百家樂賭檔 拘25人包括2女負責人
【on.cc東網專訊】九龍城區警員展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊巡查區內多個場所。根據線報及經深入調查後，今日(3日)凌晨約2時展開反非法賭博行動，突擊搜查紅磡旭日街一工廈單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。人員在單位內檢獲兩張百家樂賭枱、約27萬元現金賭on.cc 東網 ・ 1 天前
石硤尾邨美如樓清晨火警 一名男子死亡五人送院 近 200 居民緊急疏散︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】石硤尾邨今早（ 4 日）發生奪命火警。今日早上約 8 時，美如樓一個住宅單位突然起火，冒出大量濃煙，多名居民報案並要求協助疏散。消防員接報到場後，出動 1 條喉及 1 隊煙帽隊灌救，火勢至早上 8 時 54 分受控並救熄。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
AIA友邦嘉年華快閃優惠｜即搶快閃88折優惠碼！門票$124起＋送護膚套裝連現金券
一年一度AIA友邦嘉年華一連70日在中環海濱活動空間舉行！今年以「香港經典」為主題，提供超過30款機動遊戲/攤位、全新「冬日世界雜技團」主題表演、藍妹大牌檔、全新及經典的打卡熱點等，成為今個冬季必去的親子放電好去處！KKday將於推出限時88折優惠碼，包2張入場門票、20個代幣、TONYMOLY護膚套裝，以及無消費門檻$50現金禮券，折後人均只需$124起；Klook則有2人門票優惠送爆谷或飲品，即睇優惠詳情。Yahoo 旅遊 ・ 1 週前
瑞士酒吧大火 梅斯19歲小將嚴重燒傷
【Now Sports】瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地在元旦日發生的酒吧大火，法甲球會梅斯證實，旗下青年軍球員山度士當時也在現場，是其中一名傷者，燒傷情況嚴重。梅斯發聲明證實19歲青年軍球員山度士（Tahirys Dos Santos）受傷的消息：「梅斯非常哀痛地宣佈，來自蒙聖馬丹的青年軍球員山度士，在瑞士克萊恩蒙塔納元旦夜發生的火災中受傷，是嚴重燒傷，這位19歲球員已由飛機接載往德國，現正接受治療。」「球會管理層、球員、教練和全體工作人員對這消息深表震驚，並向山度士致以最深切慰問，球會同時希望全力支持其家人，正與醫療部門緊密合作，安排山度士轉至鄰近其家鄉的醫院，如有任何重大變化，我們將會更新情況，與此同時，梅斯懇請大家尊重山度士及其家人的私隱。」瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克朗蒙大拿一間名為「星座」的酒吧，在元旦日凌晨舉行新年派對，期間發生大火，造成至少40人喪生和115人受傷，當地警方已排除事件與恐怖主義有關。now.com 體育 ・ 1 天前
入境處聯同多部門展開「促進」、「冠軍」、「風沙」及「驚愕」行動 拘捕 10 名懷疑非法勞工︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】入境事務處於去年 12 月 24 日至本月 1 日在全港多區展開多項反非法勞工行動，包括「促進行動」、聯同警務處的「冠軍行動」及「風沙行動」，以及聯同食環署和康文署的「驚愕行動」，行動中合共拘捕 10 名懷疑非法勞工。Yahoo新聞 ・ 1 天前
印度開展佛陀聖寶 海外漂流逾百年首度公開
（法新社新德里3日電） 與佛陀有關的古代珍貴寶石今天在印度首度展出，這是這批寶石自殖民時期輾轉散落世界各地以來第１次公開。聲明指出，這些寶石自1898年英國考古挖掘時發現，之後輾轉散落世界各地，如今是「首度」對外展示。法新社 ・ 22 小時前
美軍生擒馬杜羅︱白宮公開馬杜羅被押抵紐約緝毒署片段 穿拖鞋說「新年快樂」 現關押於布魯克林都會拘留中心｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美軍昨日（3 日）突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，據報馬杜羅已被引渡至美國，目前被關押在紐約布魯克林的都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。白宮相關社交帳號發布馬杜羅抵達紐約緝毒署（DEA）的畫面，片中他身穿拖鞋，並向在場人員說「新年快樂」。Yahoo新聞 ・ 13 分鐘前
石硤尾邨美如樓一單位起火釀一死八傷 消防指調查方向包括電力故障
【Now新聞台】石硤尾邨美如樓一個單位發生火警，消防在單位內發現一具男屍，另有八人受傷送院，正調查起火原因。消防表示，會循電力故障等方向調查起火原因。起火單位冒出濃煙，外牆被熏黑，波及上層單位的窗戶。一名女子被救出時，須戴上呼吸輔助器，消防員合力將她抬上救護車，另外有多名長者懷疑吸入濃煙不適，須送院治理。約250人自行疏散到地下，部分人要用毛巾掩鼻及蓋上保暖毯，鄰近一所學校開放予居民休息。有住戶指，濃煙從防煙門湧出來。住戶鄺先生：「工人晾衣服在窗口見到有煙，我接著跑落21樓，有兩個少年幫忙救火。見到有煙，升降機全停了，因為我母親坐輪椅，所以再上22樓抬她下去，經過21樓，煙在防火煙門衝出來。」住戶周先生：「很多消防隱患在樓宇中，很多住戶勸喻不聽，把防煙門全開、擺放紙皮在走廊，那就完了，人都死，一燒就冒出黑煙。」事發於早上8時許，警方接報石硤尾邨美如樓21樓一個單位發生火警，消防到場開一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，救出1男7女傷者，並在起火單位發現一具男屍。消防指，火場面積約5米乘4米，用了約10分鐘將火救熄。而救援時，沒發現防煙門有打開，又指起火原因會循電力故障方向調查。消防處署理助理消防區長葉錦江：「同事到達單位後，見到雜物居多，亦增加救援難度。另外，同事在使用美如樓的消防裝置及設備時，發現使用正常。現場單位燒得比較嚴重，見到不少量的雜物擺放在家中。」美如樓目前有大約3000名居民，事發後，警方為21樓的住戶逐戶登記。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
大埔公路兩車相撞2人傷 41歲男司機涉醉駕被捕
火炭發生交通意外兼揭發醉駕案。 今日（3日）凌晨零時許，一輛私家車沿大埔公路–沙田段、往九龍方向行駛，駛至香港賽馬會沙田職員宿舍1座駿喜閣對開位置時，因應交通情況收慢，惟後方一輛私家車疑收掣不及，猛撞向前車車尾。 事發時，新界南總區交通部警員正於現場附近處理另一宗案件，目睹車禍發生，隨即上前封鎖現場及提供協am730 ・ 1 天前