石硤尾邨美如樓清晨火警 一名男子死亡五人送院 近 200 居民緊急疏散︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】石硤尾邨今早（ 4 日）發生奪命火警。今日早上約 8 時，美如樓一個住宅單位突然起火，冒出大量濃煙，多名居民報案並要求協助疏散。消防員接報到場後，出動 1 條喉及 1 隊煙帽隊灌救，火勢至早上 8 時 54 分受控並救熄。

警方及消防人員其後在起火單位內發現一具男性屍體，經檢驗後證實當場死亡。事件中另外最少 5 人吸入濃煙或受傷，包括居住於起火單位附近的住戶，全部由救護車送往明愛醫院治理。

受事故影響，約 200 名居民需要疏散至樓下暫避。現場可見起火單位外牆及窗戶被濃煙熏黑，偉智街一段路面一度需要封閉，以配合救援及調查工作。

警方及消防表示，正調查死者身分及火警成因，事故原因仍有待進一步確認。