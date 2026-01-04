火警 石硤尾邨 美如樓

石硤尾邨昨日發生奪命火警。美如樓一個住宅單位昨晨約8時突然起火，冒出大量濃煙，多名居民報案並要求協助疏散。消防員接報到場後，出動1條喉及1隊煙帽隊灌救，火勢至早上8時54分受控並救熄。事故造成1死8傷，警方及消防人員在單位內發現73歲男住戶死亡，初步調查相信單位有充電器起火導致火警；另有居民吸入濃煙不適，由救護車送院救治。

現場可見起火單位外牆及窗戶被濃煙熏黑，偉智街一段路面一度需要封閉，以配合救援及調查工作。警方及消防人員其後在起火單位內，發現73歲梁姓男住戶的屍體，檢驗後證實當場死亡。消防交代案情指，早上8時01分接獲報案，稱石硤尾邨美如樓21樓一個單位起火；行動中，消防處共出動13架消防車、13架救護車及91名消防及救護人員，動用1條消防喉及1隊煙帽隊進行灌救。火警在9時前大致救熄。

廣告 廣告

消防共救出8名傷者，1男7女年齡介乎49至93歲，其中2人嚴重受傷，主要為吸入性損傷，餘下6人則因吸入濃煙不適和呼吸困難，傷者分別送院治理，另外約250人自行疏散，初步調查相信單位有充電器起火肇禍。房屋署去年為美如樓檢查警鐘，發現警鐘運作正常，案件已交由深水埗警區刑事調查第七隊配合消防處進行調查。

事故中有不少人穿着睡衣逃生，有部分人披着保暖氈。有居住在涉事單位同層的居民周先生表示，因與發生火警的單位只相隔3個單位，所以起火後濃煙已迅速入屋；他立即叫妻子入房開窗，盡量以窗外空氣呼吸，自己則用濕毛巾封門邊；卻作用不大，整間屋均布滿黑煙，幸得消防入屋將他們救出。亦有長者指，聽到火警鐘響便連忙下樓，外套衣服都來不及穿，甚至門都沒有關便趕緊離開，只為「保住條命」。另有住高層單位的居民黃小姐表示，聽到火警鐘響還以為只是試鐘，後驚見到有黑煙湧上，隨即回屋抱貓逃生。

就有居民指消防喉轆「無水出」，消防交代事件時稱檢查確定裝置和設備皆運作正常，呼籲市民學習正確運用。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/石硤尾邨美如樓火警1死8傷-充電器起火七旬翁命喪/633342?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral