全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
石綿事件疑慮 澳洲數十所學校暫關閉
（法新社雪梨17日電） 澳洲當局在兒童遊戲用沙中檢驗出有毒石棉纖維後，當地數十所學校今天關閉。
澳洲教育部門表示，在實驗室的檢驗發現遊戲用沙遭溫石綿（chrysotile）污染後，首都坎培拉71所學校今天關閉。
官員指出：「基於法規義務，並為了學生、教職員與社區的安全，我們決定關閉使用這些產品的部分學校，以便進行評估、清理與補救作業。」
石棉是一種天然礦物纖維，因具耐熱特性，曾被廣泛使用於建築材料。但研究發現，長期暴露在溫石棉環境中與肺癌之間存在關聯性。
澳洲產品安全監管機構表示，目前的檢測尚未發現可吸入的細小纖維，相關風險偏低。
該機構還指出：「除非沙子被壓碎或粉碎等機械加工，否則不太可能釋放可吸入的石棉纖維。任何可能存在的石棉顆粒進入空氣或細小到可被吸入的風險都很低。」
其他人也在看
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊
雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。am730 ・ 1 天前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 1 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 4 小時前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐
「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
舒淇自揭童年遭受家暴 離家出走感開心「夜晚瞓得著覺」 同馮德倫唔抗拒有下一代：一路都想
舒淇以自身經歷故事創作而成嘅導演作品《女孩》近期喺香港上映，早前鄭裕玲喺個人YOUTUBE節目The Do Show訪問舒淇。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
海豹被殺人鯨追殺 驚險「登船」逃生 美國攝影師拍下驚險一幕︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國華盛頓州一名野生動物攝影愛好者 Charvet Drucker 近日在西雅圖外海拍攝鯨魚時，意外成為一隻海豹的救星。該海豹為逃避一群殺人鯨（又稱虎鯨）追捕，竟跳上她的遊艇躲避，驚險場面被她全程拍下。Yahoo新聞 ・ 1 天前
裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變
林作因為JPEX案正式被起訴，上周提堂後獲准以30萬元保釋。作為女友嘅裕美當然奔波不停，但仍然keep住喺社交平台出postYahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星 突要補妝累她「冷得要死」 想借拍戲暴打對方： 我想真打
內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 48 分鐘前
部署冬奧 ｜美籍華裔美少女 奪美國花滑站女子單人冠軍
距離2026冬奧開幕，只剩不到3個月時間，各比賽選手已積極備戰。現時女子花板滑冰世界冠軍的劉美賢（Alysa Liu），剛奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
札幌熊腳印住宅散步驚魂！ 公園中心9點開門後封園！
哎喲，札幌的秋冬本該是裹圍巾喝熱可可的愜意，誰知11月11日早上7點40分，中央區圓山西町10丁目住宅區突然發現寬20厘米的熊腳印Japhub日本集合 ・ 2 小時前
天氣｜冷鋒明晚殺到 周二顯著轉涼 周三最低僅14度
一道冷鋒會在明晚至本周二初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。天文台預測，明日(17日)大致天晴，日間溫暖，晚上北風逐漸增強。本周二及周三將顯著轉涼，最低氣溫僅14度。am730 ・ 1 天前
爆一爆｜新世界債主誓不剃頭（Louise）
新世界發展（0017.HK）向永續債債主提出的剃頭換新債方案，願意提早接受換債者，每100蚊會多獲兩蚊雞的「早鳥優惠」將於下週初到期，有批債主或應該叫苦主，本週初透過自己嘅私人銀行回覆新世界SAY NO，打算同新世界「生死戀」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
《大行》大摩列出港股最新焦點股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，列出港股、中概股及A股最新焦點股名單： 股份│較目標價潛在升幅 阿里巴巴(BABA.US)│26.7% 長江電力(600900.SH)│21.6% 寧德時代(300750.SZ)│26.6% 映恩生物-B(09606.HK)│60.5% 樂鑫科技(688018.SH)│40.4% 港交所(00388.HK)│16.1% 香港電訊-SS(06823.HK)│8.1% 國電南瑞(600406.SH)│10% 中石油(00857.HK)│12.9% 中國財險(02328.HK)│12.3% 匯川技術(300124.SZ)│32.9% 春秋航空(601021.SH)│5.9% 舜宇(02382.HK)│26.8% 騰訊(00700.HK)│6.5% 紫金礦業(02899.HK)│41.2% (wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
【新聞點評】AI加劇貧富懸殊 二次分配責任大
AI狂潮愈演愈烈，愈來愈多人開始關注這股風暴帶來的負面影響。例如DeepSeek資深研究員陳德里早前在一場論壇上警告，AI或將在20年內「終結就業市場」，並將衝擊社會核心，他呼籲科企扮演「吹哨者」角色，協助人類社會應付危機。另一邊廂，自ChatGPT發布以來，美股暴漲逾65%，但絕大部分好處由富人掌握，普羅大眾卻「未見其利，先受其害」。隨着AI加劇貧富懸殊，各地政府的「二次分配」政策須負起更大責任，今後不排除會頻頻「派錢」。信報財經新聞 ・ 13 小時前
西九龍站旅客過關傳異味 揭鞋藏大麻遭查獲
【on.cc東網專訊】海關總署周一（17日）發布消息稱，西九龍站海關關員近日查獲旅客將大麻藏於鞋內，案件已移交海關緝私部門處理。on.cc 東網 ・ 5 小時前
日本就業率98%是假象？人口崩塌＋通脹撐起這場「假繁榮」
一份最新的經濟結構分析報告指出，儘管日本就業率創下 98.1% 的歷史新高，且大學畢業生起薪（約 22.6 萬日元 / 月）以每年 4% 的速度增長，這些數據背後的主要驅動力並非來自經濟強勁增長，而是嚴峻的人口結構斷崖與失控的通脹壓力，形同一個就業市場的「假象繁榮」。鉅亨網 ・ 2 小時前