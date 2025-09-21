京瑞商場二期 (網上圖片)

石門發生集體扶手梯跌倒事件。警方今日(21日)接獲報案指，在石門京瑞商場二期有一班長者在3樓參加聚餐後離開，其中一名長者在3樓落2樓的扶手梯上跌倒，骨牌式撞跌另外9名長者。事件中9女1男（67至84歲）分別頭、手、腳及腰部受輕傷。10名傷者被陸續送往威爾斯親王醫院治理，警方正調查事件。

警員封鎖現場，待機電署人員調查再重開涉事扶手梯。警方經初步調查後表示，初步並不涉及機件故障，當時一名84歲姓張男長者懷疑因體力不支，在近底部位置向後跌倒，並因阻礙其身後的9人前進，導致他們相繼絆倒。

蔡振超：公公婆婆倒在一團

關愛之友協會會長蔡振超接獲傳媒訪問時表示，有公司筵開86席，邀請不同組織的長者參與齋宴，他們是受邀的團體之一。受傷的長者屬於另一個組織，據他所知一名婆婆在扶手梯末端跌倒，然後其他人相繼跌倒。他因而撳停扶手梯，而商場人員亦報警，確定傷者沒有骨折後將他們移動至一旁，用衛生巾充當敷料為長者急救。事件中9名長者及1名義工送院。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/石門京瑞廣場長者扶手電梯上體力不支-釀骨牌式跌倒-10人受傷送院/601368?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral