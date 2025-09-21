石門商場扶手電梯有長者跌倒 造成十人受傷送院

【Now新聞台】石門一個商場有人在扶手電梯跌倒，造成10受傷全部都要送院。

幾名傷者坐在電梯底，有人為他們包紮傷口，不少都是長者。意外之後扶手電梯已停止運作，染血紙巾、紗布及雨傘散落一地，警方圍封事故現場。

事發在石門京瑞廣場二期二樓，下午約二時警方接報有人在扶手電梯跌倒，推倒站在前方的人。事件造成1男9女受輕傷，全部送院。

有目擊者稱，有商戶舉辦宴會，邀請多個團體出席，估計是有參與者急於離場，導致意外發生。

目擊者蔡振超：「在扶手梯尾見到有十多個婆婆已經互相壓著，有些在呻吟，我就立刻去按停緊急掣，當時部電梯在運作的。我估計是有之前的一兩個婆婆，可能腰骨、各方面、腳骨又不是太好，可能第一個(跌倒)，就相繼跌倒。」

