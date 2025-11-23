警方正追查兩人身份。

石鼓洲南丫島先後現浮屍。今日(23日)下午2時許，在石鼓洲對開約兩公里海面，有途人發現一名女子載浮載沉，救援人員接報到場，將女子救起，證實她當場死亡。

同日下午3時許，南丫島石排灣對開約20米的海面，同樣有一名男子在漂浮，及後被海浪沖上岸。救援人員接報到場，同樣證實男子當場不治。警方未有在兩人身上發現身份證明文件或遺書，暫將案件列作「屍體發現」跟進，並追查兩人身份。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/石鼓洲南丫島先後現浮屍-1男1女身份未明-/621397?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral