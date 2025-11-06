針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
研究人員研發可容納電池電解槽系統 為非洲學校提供清潔能源
研究人員最近創建了一個容器化的電池電解槽系統，旨在提供清潔和可持續的能源解決方案。這個系統的設計目的是為了應對當前全球對於可再生能源日益增長的需求，尤其是在電動車及可再生能源儲存系統方面的應用。隨著氣候變化帶來的挑戰日益嚴峻，許多國家和企業都在尋求更有效的能源解決方案，以減少碳足跡，促進可持續發展。這個新型電池電解槽系統的出現，無疑是朝著這個方向邁出了一步。
這個系統的運作原理是通過電解過程將水分解為氫氣和氧氣，而氫氣可以用作一種清潔的能源載體，適合用於不同的能源需求。這種技術的優勢在於其高效能和環保性，因為它不會釋放有害的廢物，同時能夠有效地儲存和利用可再生能源，如太陽能和風能。研究團隊表示，這項技術不僅能夠降低能源成本，還能夠提高能源的使用效率，對於推動全球能源轉型具有重要意義。
在當前能源市場上，電池儲能系統的需求持續增長，尤其是在電動車領域。根據市場調查，預計到 2030 年，全球電池儲能市場將達到數百億美元的規模。這些數據顯示出，隨著科技的進步和政策的支持，電池技術將成為未來能源系統的重要組成部分。這個容器化的電池電解槽系統的出現，為這一發展趨勢提供了新的可能性，並可能成為業內技術創新的新標杆。
從技術上來看，這個系統的設計具有模塊化特性，方便安裝和維護，並且能夠根據實際需求進行擴展。這意味著，無論是在商業還是住宅環境中，使用者都能夠根據自身的需求靈活調整系統的規模和功能。此外，這項技術的開發還考慮到了成本效益，讓更多的企業和家庭能夠以合理的價格接觸到這種先進的能源技術。
考慮到未來的發展潛力，這個容器化的電池電解槽系統不僅是對當前能源需求的回應，更是對未來可持續能源市場的一次前瞻性布局。隨著全球對清潔能源的重視程度不斷上升，這項技術的實施和普及將有助於促進全球能源的可持續發展，並為應對氣候變化帶來更有效的解決方案。這不僅是科技進步的體現，更是社會責任感的表現，展示了科技在解決人類共同挑戰中的重要角色。
推薦閱讀
其他人也在看
天氣｜準「鳳凰」下周靠近呂宋 天文台料下周中期廣東沿岸天氣較涼｜Yahoo
天文台預料，位於關島以南的低壓區會繼續增強，有機會被命名為「鳳凰」，下周中期廣東沿岸風勢頗大，天氣較涼。Yahoo新聞 ・ 1 天前
台灣氣象署:鳳凰料下周一逼近 或發颱風警報
台灣氣象署在社交平台表示，今年第26號颱風「鳳凰」今天凌晨生成，預料下周一(10日)接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報。氣象署指，「鳳凰」周日(9日)前會穩定往西北西朝呂宋島方向移動，但下周一後環境開始變得複雜，使得颱風有逐漸北轉趨勢，但預測路徑仍然有不確定性，整體而言，颱風接近並影響台灣的機率相當高，呼籲要密切注意。氣象署提到，在北轉之後的海氣環境會較不利颱風發展，因此預期颱風北上後強度將會有減弱趨勢；另外，本港天文台表示，「鳳凰」會在未來兩三日逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後進入南海東北部，受下周初至中期的乾燥東北季候風補充影響，「鳳凰」有較大機會轉向偏北方向大致移向台灣一帶並逐漸減弱，但其轉向位置及強度仍存在變數。 (ST)infocast ・ 3 小時前
新西蘭野生動物園陷財困 安樂死兩頭年老獅子 餘下五獅生死未明︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新西蘭北部旺阿雷（Whangārei）一個私人野生動物園近日陷入嚴重財困，被迫人道毀滅園內兩頭年老獅子，其餘五頭獅子的去向仍未明朗。園方表示，現階段並無可行方案確保獅群長遠照顧，除非有新東主接手並投入大量資金，否則可能需要作出更多艱難決定。事件引起社會關注，不少民眾及前員工呼籲園方重新考慮，盼望能為這批年邁獅子尋找生存出路。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
聯合國警告排放量創新高 全球升溫恐達攝氏2.5度
（法新社巴黎4日電） 儘管各國提出一系列新承諾，但聯合國今天警告，現有的減排承諾本世紀仍將導致全球升溫高達攝氏2.5度，這遠不足以避免毀滅性的氣候衝擊。最新評估預測，如果全球各國應對氣候變遷的集體承諾能完全兌現，到2100年時將導致攝氏2.3度至2.5度的升溫。法新社 ・ 1 天前
Tesla 於中國進口博覽會展示 Cybercab 及 Optimus 產品
Elon Musk 的願景似乎仍然與人們產生共鳴。隨著 Tesla 在電動車和可再生能源領域的持續創新，消費者 […]TechRitual ・ 19 小時前
【話題】氣候變暖讓破紀錄難度大增 高溫衝擊七大馬
你有沒有發現，這幾年大滿貫賽事的男子破紀錄新聞越來越少了？這可能不是巧合。最新科學研究證實了許多精英跑者的親身感受，我們正在與不適合創造紀錄的氣候條件下賽跑。根據 BBC 報導，美國非營利組織「氣候中...運動筆記 ・ 20 小時前
天氣報告｜早上天氣稍涼 最高氣溫約26度
【Now新聞台】本港今日(11月5日)天氣預測，部分時間有陽光，早上天氣稍涼，日間最高氣溫約26度，吹和緩東北風，展望未來一兩日，風勢頗大，雲量較多，周末期間漸轉天晴，氣溫回升。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
【智識選股】行業走出內捲 金風業績看俏
今年頭9個月，內地風電裝機規模進一步擴大，新增裝機量再攀新高，全國新增併網裝機容量61.1吉瓦（GW），較2024年同期多22吉瓦或56.2%；累計裝機容量達581.6吉瓦，按年增長21.3%，佔全國發電裝機規模約15.6%，上調0.4個百分點【圖1】。 [IMG-4240638|4240638_404d94421d1acebe0c7f87c5a02fb243.png|FULL-IMG] 回顧過去兩年，風電行業深陷內捲困境，產業鏈上下游企業普遍面臨經營壓力，風機設備價格持續下行，導致多家企業業績下滑，部分甚至陷入虧損，為扭轉這一局面，國家層面及時介入，並出台一系列政策措施，遏制低價惡性競爭，為行業健康發展提供了制度保障。 今年反內捲工作取得階段性成效，各地風電項目招標價格開始理性回升，行業競爭逐步從價格戰轉向價值競爭，產業鏈經營壓力得到有效緩解，在政策支持與市場需求的雙重驅動下，行業邁入新一輪發展與增長期。 為落實雙碳目標任務，2025年北京國際風能大會發布的《風能北京宣言2.0》明確提出，「十五五」期間（2026年至2030年），風電年新增裝機量目標在120吉瓦以上，其中海上風電不低信報財經新聞 ・ 1 天前
吉星新能源(03395.HK)擬新建4.7兆瓦天然氣發電項目 另完成對沖部分天然氣產能
吉星新能源(03395.HK)公布，董事會已批准開發4.7兆瓦天然氣發電項目，將建造五台0.94兆瓦發電機組，其中四台位於公司現有井場，一台位於吉星能源(加拿大)場址。項目竣工後，公司將可獨立發電並對外銷售，從而提升天然氣產量的整體價值。 另外，管理團隊提出的短期現金流增強策略，對沖公司部分天然氣產量。公司計劃以高於每吉焦3加元的價格對沖2026年逾50%產量。截至目前，公司已完成對沖40%的2026年天然氣產能，平均價格為每吉焦3.06加元。(ss/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
Tesla Giga Berlin 完成一周年 無過程廢水排放入市政下水道
根據工廠經理的說法，Giga Berlin 已經完成了一整年，期間未將任何工藝廢水排放至市政下水道系統。這一成 […]TechRitual ・ 21 小時前
吉星新能源(03395)提出短期現金流提升策略及批准新建4.7兆瓦天然氣發電項目
吉星新能源(03395.HK)宣布，董事會審閱了管理團隊提出的短期現金流增強策略。該等策略包括對沖公司部分天然氣產量，以提升2026年現金流穩定性。公司計劃以高於每吉焦3加元的價格，對沖2026年逾50%產量。截至公告日期，公司約40%的2026年產能已完成對沖，平均價格為每吉焦3.06加元。另外，董事會已批准開發4.7兆瓦天然氣發電項目，將建造5台0.94兆瓦發電機組，其中4台位於公司現有井場，1台位於吉星能源(加拿大)場址，現估計工程、採購及施工(EPC)階段成本約為300萬加元(約1654.02萬港元)，公司擬透過股權融資(包括發行新股)籌集資金。公司指，早前披露的9.6兆瓦天然氣發電項目，正按計劃進行必要的監管審批程序。(ST)infocast ・ 2 小時前
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水
一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資Fortune Insight ・ 6 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 1 天前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 天前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。相關消息：灣仔醉瓊樓 「死期」前「翻生」 業主願共渡時艱 11.5「爐火重燃」｜60年老字號 原定十月底結業金鐘名人飯堂海都酒家結業 開業38年曾接待多國元首 點解生意好都要執笠？主打韓式炭火烤肉的新村食堂，去年12月登錄尖沙咀，選址寶勒巷萬事昌廣場1樓101號兩層舖，面積近10,000平方呎，號稱香港規模最大韓式餐廳。不過近日有網民發現，店舖招牌已未有亮燈，正進行裝修工程，而網上訂座平台更顯示餐廳「已改名」。有店員向傳媒證實餐廳已結業，不會再以「新村食堂」的名稱營業，但會在原址經營全新品牌韓式燒肉，預計在今年內開業。白種元旗下的餐飲王國The Born Korea在全球擁有超過2,700家分店，經營超過140家飲食品牌，包括新村食堂、BORNGA本家燒肉、香港飯店0410等等。不過The Born Korea今年接連被爆出食材產地標示不實、食安管理漏洞等多宗醜聞，白種元已公開道歉，宣布暫停演藝活動，專注企業整改。 延伸閱讀: 萬事昌廣場 店舖 尖沙咀28Hse.com ・ 2 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
恒大遺物｜香港最大「皇宮屋」成泡影 擬改建容納萬人大型屋苑再加老人院
百名妙齡少女婀娜多姿，翩翩起舞，有丹丹、有珊珊、有香香，朱唇含住粒提子交到咀上，看著電視那場足球比賽，那個高薪請回來的意大利教練簡拿華路把自己的球隊教到一塌糊塗，坐在25萬方呎，香港人叫甚麼「皇宮屋」的地方，恨不得要大叫一聲「操！」想到誰了嗎？可惜，此情只待成追憶，舞團散了、足球隊沒了，「皇宮屋」蝕到媽媽的名字也忘記了，被債主收了，甚至改了，不單只改劃成大型屋苑，還加個老人院。BossMind ・ 4 小時前
李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
細細粒陳嘉佳哽咽坦白復胖心聲 外出偷偷摸摸唔知點面對大家
陳嘉佳（細細粒）近年轉型美食博主和帶貨達人，2023年因健康響起警號決心減肥，從286磅減到約150磅，瘦身成果震驚眾人。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前