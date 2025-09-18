研究團體警告：中俄伊朗正在煽動柯克遇刺陰謀論

（法新社華盛頓17日電） 研究團體今天警告，俄羅斯、中國和伊朗的國營媒體正在利用保守派人士柯克（Charlie Kirk）遇刺事件，散布數以千計的虛假說法，藉此對美國及其他敵手構成破壞。

虛假訊息監測機構NewsGuard指出，自上週柯克在猶他州一所大學校園演講時遭槍擊身亡以來，中、俄、伊朗官方媒體已提及柯克6200次。這些數據來自一套社群媒體分析工具。

美國政府今年4月以維護「言論自由」為由，裁撤負責追蹤外國虛假訊息的核心機構後，這份評估出爐。然而，長期關注宣傳戰的專家警告，這個政府機構遭裁撤，恐讓美國面對敵手虛假訊息攻勢時陷入險境。

NewsGuard報告也呼應了猶他州長柯克斯（Spencer Cox）上週的警告。柯克斯當時指出，美國敵手正在散布與柯克遇刺有關的虛假訊息，意圖激化國內政治緊張。

柯克斯表示：「我們看到的是，我們的敵手想要見到暴力。」

他說：「來自俄羅斯、中國、世界各地的機器人帳號，正在散布虛假訊息並煽動暴力。」

NewsGuard指出，大部分假訊息來自俄羅斯官媒，聲稱烏克蘭涉及其中，並企圖把凶手行動與柯克反對美國對基輔軍援掛鉤。但目前沒有任何證據顯示烏克蘭與此案有關。

美國當局指出，涉嫌開槍的22歲猶他州公民羅賓森（Tyler Robinson）從屋頂持步槍射殺柯克。羅賓森遭逮捕並已被正式控以謀殺罪。

伊朗官媒則毫無根據地指控宿敵以色列策劃這起謀殺，理由是柯克反對美國對伊朗發動軍事打擊。

報告指出，伊朗官媒將這起槍擊事件描繪為以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）的行動，這種說法符合德黑蘭一貫將重大危機歸咎於敵手的敘事模式。

同時，中國媒體則散布關於羅賓森的虛假訊息，說他2020年曾向川普競選團隊捐款。

NewsGuard指出，「支持中國的評論者藉柯克遇刺事件嘲諷美國，並散布有關嫌犯的虛假資訊，將美國描繪成嚴重分裂的國家。」

專家指出，外國影響力行動常利用美國的政治危機、選舉或天災來挑撥社會矛盾。

部分研究人員警告，美國可能對於日益嚴重的外國虛假訊息威脅準備不足。

今年4月，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）關閉「反外國資訊操弄干擾中心」，這個單位原本負責追蹤並對抗外國行為者的虛假訊息。

「金融時報」上週報導，歐洲各國收到美國國務院通知，宣布終止去年拜登政府簽署的諒解備忘錄，這項協議原意為建立統一機制，對抗外國政府散布的虛假訊息。

美國國務院今天表示，「美國已停止所有針對外國國家資訊操縱的框架，以及前任政府所推動的相關機制」，但未進一步說明。（編譯：徐睿承）