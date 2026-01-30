研究指「夜貓族」或增心臟病風險 心血管健康不良機會高 79% 女性影響更為明顯︱Yahoo

獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
【Yahoo健康】習慣夜深仍保持活躍的「夜貓族」，可能需要更留意心臟健康。一項最新研究發現，偏好晚睡的人，出現心血管健康欠佳的風險較高，但專家同時指出，透過改善生活習慣，仍可降低相關影響。
研究刊登於《美國心臟協會期刊》，分析超過 32.2 萬名成年人數據，參與者來自英格蘭、蘇格蘭及威爾士。研究對象主要為中年至年長人士，並由受訪者自行申報作息偏好，分為「清晨型」、「中間型」及「夜晚型」，分類不涉及實際上床或起床時間。
研究第一作者、布萊根婦女醫院及哈佛醫學院博士後研究員 Sina Kianersi 表示，睡眠類型反映了一個人的生理時鐘與作息偏好。研究發現，偏好在傍晚或夜間活動的人士，其心臟健康評分普遍低於沒有明顯偏好或傾向早起的人，這種關聯在女性身上尤為顯著。
心血管不良機會高出約 79%
研究採用美國心臟協會提出的「Life’s Essential 8」指標，從飲食、運動、吸煙習慣、睡眠質素，以及體重、膽固醇、血糖和血壓管理等八方面評估心臟健康。各項指標以 0 至 100 分計算，分數愈高代表心血管健康狀況愈理想，最後合併成整體評分。
結果顯示，與「中間型」人士相比，「夜晚型」出現整體心血管健康不良的機會高出約 79%，在近 14 年的跟進期內，出現心臟病或中風的風險亦較高。夜晚型人士亦較常出現飲食欠佳、運動量不足或吸煙等不良習慣，相關情況在女性身上更為明顯。
研究亦發現，夜晚型人士在整體跟進期間，罹患心血管疾病的風險比中間型高出約 16%。相反，自認為晨型的人士，出現不良心臟健康及生活習慣的機會，則較中間型低約 5%。
或與進食時間及光線接觸不規律有關
西北大學范伯格醫學院神經學副教授 Sabra Abbott 表示，夜晚型作息往往與睡眠、進食時間及光線接觸不規律有關，相關因素均可能增加心血管疾病風險。
研究團隊指出，研究屬觀察性質，未能證明晚睡作息直接導致心血管疾病風險上升，亦需要更多研究了解有關結果是否同樣適用於年輕族群。
Sina Kianersi 建議，夜晚型人士應專注基本健康管理，包括保持穩定的睡眠及起床時間、爭取早上接觸自然光、維持規律運動，以及定期檢查血壓、膽固醇和血糖水平；如有吸煙習慣，戒煙仍是保護長遠心臟健康的重要一步。
