研究指「生蛇」疫苗或助減慢認知退化 降低相關死亡風險 具預防及治療潛力︱Yahoo

香港不少長者患有認知障礙症。

【Yahoo新聞報道】一項最新研究指出，帶狀疱疹疫苗除了可預防相關病毒感染外，或有助減慢認知退化速度，並降低患者因認知障礙症帶來的死亡風險。

帶狀疱疹由水痘帶狀疱疹病毒引起，現時疫苗的預防效能一般超過 90%，但近年研究開始關注疫苗的其他潛在效益。

根據《CNN》報道，史丹福大學醫學助理教授 Pascal Geldsetzer 與團隊早前已發現，接種疫苗或與降低患上認知障礙症的風險有關。他們最新在期刊《Cell》發表的跟進研究進一步指出，疫苗或具治療潛力，可減慢病程，令患者因認知障礙症死亡的風險下降。

研究團隊分析了威爾斯逾 282,500 名長者的醫療紀錄。當地於 2013 年 9 月 1 日為 70 至 79 歲的人士推行帶狀疱疹疫苗接種計劃。根據當時的資格規定，任何在該日期滿 79 歲的人士可在一年內接種疫苗，但 80 歲或以上的人士則不符合資格。

女性的保護效果較男性明顯

這項安排讓研究員可比較年齡相差不足一周、但接種機會大相逕庭的兩組人士。結果顯示，接種者在 7 年內被新診斷為認知障礙症的機率較未接種者低 3.5 個百分點。

結果發現，沒有認知受損紀錄的長者中，接種者在 9 年內被診斷為輕度認知障礙的機率低 3.1 個百分點，當中女性的保護效果較男性明顯。此外，已有認知障礙症的長者中，接種者在 9 年內因病死亡的風險較未接種者低 29.5 個百分點。

炎症與多種慢性疾病包括認知障礙症相關，因此減少病毒再活化或有助病程。

炎症與認知障礙症相關

Geldsetzer 表示，病毒潛伏於神經系統時會長期與免疫系統互動，引發炎症，而炎症與多種慢性疾病包括認知障礙症相關，因此減少病毒再活化或有助病程。另外，他指出疫苗或可整體提升免疫系統應對感染的能力，而越來越多研究顯示感染與認知障礙症風險存在關聯。

紐約大學朗格尼醫學中心神經科醫生 Joel Salinas 則提醒，相關結果未必適用於現時廣泛使用的較新疫苗，認為雖然研究具啟發性，但仍需更多研究和重複驗證才能作更確定結論。