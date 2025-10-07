研究指每日飲一罐無糖汽水 非酒精性脂肪肝風險升六成 死於肝病的風險較高︱Yahoo

【Yahoo健康】最新研究發現，每日飲用一罐低糖或無糖汽水，可能令罹患非酒精性脂肪肝（NAFLD）的風險增加達 60%，而每天飲用含糖飲品，亦會令風險上升約 50%。該研究由中國蘇州大學附屬第一醫院胃腸科研究生 Lihe Liu 領導，並於德國柏林舉行的歐洲腸胃學會週會議上發表。

非酒精性脂肪肝，又稱代謝功能異常相關脂肪肝（MASLD），是指即使攝取極少或不攝取酒精，肝臟仍出現脂肪積聚。此病會導致肝臟出現與酗酒者相似的損害，甚至可能引致肝硬化或肝癌。現時，美國約有 38% 人口受此影響，過去三十年病例增長約 50%。

研究追蹤 12.4 萬名人士

Lihe Liu 表示，「含糖飲品（SSBs）長期備受關注，而所謂的『健怡』或『零糖』飲品往往被視為較健康的選擇，但我們的研究顯示，即使每日僅飲用一罐低糖或無糖汽水，患上 MASLD 的風險亦顯著上升。」研究摘要指出，飲用低糖或無糖飲品者，患上肝病及死於肝病的風險均較高。

這項研究追蹤了近 12.4 萬名原本沒有肝病的英國參與者，利用 24 小時飲食問卷調查他們的飲品攝取習慣，並持續觀察約 10 年。結果發現，若以水取代含糖飲品，罹患脂肪肝的風險可減少約 13%；若以水取代低糖或無糖汽水，風險更可降低逾 15%。但若僅在含糖與低糖飲品之間互換，風險並無減少。

水或無糖飲品有助保護肝臟健康

美國史丹福大學醫學院胃腸及肝病學臨床副教授 Sajid Jalil 指出，這項大型前瞻性研究提供了「飲食習慣直接影響 MASLD 的實證」，並強調結果顯示「無論是普通汽水還是健怡汽水，長期飲用都可能損害肝臟，而選擇水或無糖飲品則有助保護肝臟健康」。

研究指出，雖然低糖或無糖汽水熱量較低，但仍可能透過多種途徑影響肝臟健康。Lihe Liu 表示，這類飲品或會改變腸道菌群，干擾飽腹感，增加對甜味食物的偏好，甚至刺激胰島素分泌，從而損害肝臟功能。

Lihe Liu 解釋，含糖飲品的高糖分會令血糖和胰島素急升，促進體重上升及肝臟脂肪積聚；而低糖汽水則可能以另一種方式對代謝造成影響。因此，即使不含糖分，這些飲品也未必比含糖汽水更健康，並補充「水能補充水分、維持代謝穩定及幫助產生飽足感，是最健康的飲品選擇。」