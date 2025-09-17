研究推估：歐洲今夏逾1.6萬人死於氣候變遷高溫

（法新社巴黎17日電） 科學家今天表示，他們利用模型推估，今夏歐洲城市約有1萬6500人因人為氣候變遷導致的氣溫升高而死亡，這是在官方數據發布前，預先以模型推估得知。

這項快速研究是氣候與健康領域研究人員近期的最新努力，旨在即時將熱浪死亡數與全球暖化聯繫起來，而不是等待數月或數年，才由同儕審查期刊正式發表。值得注意的是，這些死亡人數並非實際登記的數據，而是根據先前已通過同儕審查的研究方法和模型進行推算。

廣告 廣告

研究指出，熱浪期間的死亡數通常被大幅低估，因為醫院登記的死亡原因多為心臟、呼吸系統等問題，這些問題在高溫環境下，特別容易對年長者造成致命影響。

為了分析今年夏季的情況，來自英國的研究團隊使用氣候模型發現，在6月至8月之間，全球暖化讓歐洲854座城市的平均氣溫上升約攝氏2.2度。

根據歷史數據顯示，氣溫飆升會推高死亡率，團隊估算，在那段期間歐洲城市出現約2萬4400例「超額死亡」（excess deaths）。

研究進一步比較這個數字與一個假設情境：如果地球沒有因人類燃燒化石燃料而升溫攝氏1.3度，會有多少人死亡？

結果顯示，將近7成（約1萬6500例）超額死亡可歸因於氣候變遷，這是根據快速歸因（rapid attribution）研究所得出的結論。