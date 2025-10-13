研究揭全球青少年死亡率上升 酗酒、吸毒等成主要原因 專家警告正構成「新興危機」︱Yahoo

全球青少年及年輕成年人的死亡率上升。

【Yahoo健康】一項全球健康研究警告，全球青少年及年輕成年人的死亡率上升，正構成「新興危機」。研究指出，雖然全球總體死亡率下降，但在北美及部分拉丁美洲地區，酗酒、吸毒及自殺導致青少年死亡率增加，而在撒哈拉以南非洲，感染性疾病及意外受傷則是主要原因。

高收入地區平均壽命達 83 歲

《刺針》期刊刊登的「全球疾病負擔研究」（Global Burden of Disease）結果顯示，心臟病及糖尿病等慢性疾病現已佔全球疾病總量的三分之二，精神健康問題亦持續上升。研究團隊指出，全球約有一半的疾病負擔屬可預防，主要風險因素包括高血壓、空氣污染、吸煙及肥胖。

研究由超過 16,500 名科學家合作完成，利用逾 30 萬項資料分析全球 204 個國家及地區的健康狀況。結果顯示，截至 2023 年，全球死亡率普遍下降，平均壽命已從新冠疫情導致的下跌中回升。女性平均壽命為 76.3 歲，男性為 71.5 歲，比 1950 年增加超過 20 年。不過，地區差距依然明顯，高收入地區平均壽命達 83 歲，而撒哈拉以南非洲僅為 62 歲。

女性焦慮和抑鬱增加

研究總監、美國華盛頓大學醫學院健康指標與評估研究所（IHME）主任 Christopher Murray 指，青少年及年輕成人死亡率上升「引起我們高度關注」。他表示，在北美，這一現象與年輕人，尤其女性中焦慮和抑鬱增加密切相關。

研究亦顯示，在撒哈拉以南非洲，1950 年以來 5 至 14 歲兒童的死亡人數高於以往估算，主要因感染性疾病及意外受傷所致。15 至 29 歲女性的死亡率比原先估計高出 61%，主要死因包括妊娠或分娩併發症、交通事故及腦膜炎。

非洲醫療非牟利組織 Amref Health Africa 行政總裁吉塔希（Githinji Gitahi）表示，非洲 60% 的人口年齡在 25 歲以下，這代表巨大的潛力。他強調，「投資健康是最有力的投資」，並指出在生活成本上升、傳染病與非傳染病並存及氣候變化等多重挑戰下，「分散的醫療體系正令年輕一代陷於危機」。他呼籲各國建立「以青年為中心的公共衛生體系」。