研究揭外向人運動不一定更快樂 開放型人格更易將挑戰化為幸福感

【on.cc東網專訊】近年馬拉松或超長距離耐力賽等體能消耗運動愈來愈受歡迎，被視為有益身心健康。嶺南大學心理學系團隊研究發現不同的性格特質會影響運動所獲取的幸福感，社交較為活躍的「外向型人格」，即使更頻繁地參與超長距離耐力賽，亦未見能顯著提升心理幸福感，顛覆大眾的既有印象，反而「開放型人格」，即對新體驗持開放心態的人，更容易將這些挑戰轉化為提升整體幸福感的經歷。研究結果為大眾選擇適合自己的運動方式，提供了嶄新視角。

嶺大心理學系組成的研究團隊，以香港最大型的超長距離遠足籌款活動「毅行者」的參加者作為研究對象，分析運動與幸福感之間的關係，研究團隊於2024年1月至5月透過網上邀得360名成年參加者填寫性格問卷，計算其人格特質，再分析他們參與「毅行者」的次數與其主觀幸福感之間的關係。

結果發現，傾向「開放型人格」的受訪者較為樂於接受新體驗、更願意面對不確定性，因而較容易將長時間、高不確定性的耐力挑戰視為新奇、有意義的經驗，在心理上亦獲得較高的幸福感。

至於傾向「外向型人格」的受訪者，一般人認為他們更易在團隊活動中獲得樂趣，但在此類高強度體能挑戰中，外向性格卻沒有顯著提升參與者的幸福感，即使增加參與次數，亦未能從中獲得相同程度的心理幸福感。

研究團隊解釋，超長距離耐力賽的過程中有機會遇上極端天氣、崎嶇路況、體能挑戰，以及與團隊磨合等多重壓力，需要長時間自我調節意志力。因此，開放性較低的人，較易對這些不可預期的突發狀況作出負面評價，其幸福感提升並不顯著。嶺大心理學系心理學系講師陳卓朗建議，「外向型人格」更適合進行互動性高、回饋較即時的運動，例如足球、籃球等團隊運動，較易從更頻密的社交互動中獲得快樂。

陳續指，研究成果反映運動對心理健康的影響並非單一標準，亦不能一概而論認為「多做運動就一定更快樂」，社會日後推動各項體育活動、支援運動員的心理狀態時，有更多實證作分析參考。

