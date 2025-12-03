研究揭女性更年期荷爾蒙波動 損腦細胞代謝增阿茲海默症風險

【on.cc東網專訊】女性比男性有較大風險患上阿茲海默症，尤其進入更年期後風險更顯著增加，不過科學界過去一直未能完全解釋當中的具體機制。中文大學一項研究揭示，女性在更年期前期出現的賀爾蒙失衡，會影響腦細胞能量代謝，顯著增加罹患阿茲海默症的風險，研究團隊發現進入更年期前期，女性賀爾蒙開始波動，容易出現「雌二醇」長期處於相對過高而「黃體酮」不足的狀態，當體內雌二醇水平長期高於黃體酮時，會破壞神經元的膽固醇代謝與能量生產系統，導致腦細胞更易受損。

香港中文大學生命科學學院及蔡永業腦神經科學中心研究團隊解釋，雌二醇與黃體酮均為女性賀爾蒙，雌二醇促進神經元活躍，幫助學習和記憶，黃體酮則調節雌二醇的興奮作用，有助改善睡眠質量及緩解焦慮。而在月經周期，女性體內分泌的黃體酮可較基礎水平激增1,400%，此高水平的黃體酮在月經周期間維持長達十天，對平衡雌二醇有關鍵作用。

然而，更年期前期容易出現雌二醇高於黃體酮的狀態，即「雌激素優勢」，而更年期前期長達六至九年，「雌激素優勢」狀態可能維持三分之一的時間，長期處於失衡狀態有機會增加癲癇及中風的機會，更有可能導致患上阿茲海默症，及相關腦退化症的風險上升。

中大生命科學學院副教授周熙文表示，希望透過是次研究揭示黃體酮與雌二醇的協同工作，包括調節膽固醇代謝、線粒體功能和腦細胞神經元穩定性等發現，重新喚起公眾對黃體酮及腦健康的關注，亦希望未來有更多女性健康相關的研究，可以進一步探索雌二醇與新型合成黃體素之間的相互作用，及對神經元健康的影響，有助優化賀爾蒙替代療法的策略，更好掌握使用天然黃體酮的最佳時機。

