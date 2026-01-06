研究揭英國成年人攝鹽量超標 40% 等同每日食 22 包薯片 團體促政府徵稅及設減鹽目標︱Yahoo

英格蘭成年人平均每日攝取的鹽分，相等於食用 22 包薯片，一星期累計更達 155 包。

【Yahoo健康】英國一項研究顯示，英格蘭成年人平均每日攝取的鹽分，相等於食用 22 包薯片，一星期累計更達 155 包。進行分析的英國心臟基金會指出，過量攝取鹽分會大幅增加高血壓風險，繼而導致心臟病、中風等嚴重疾病。

根據《衛報》報道，英國心臟基金會表示，英國成年人每日平均攝取 8.4 克鹽，較政府建議的每日上限 6 克高出 40％，相差的鹽分約等於 6 包薯片。該會解釋，一般 32 至 40 克一包的加鹽薯片，平均含有約 0.38 克鹽。基金會高級營養師 Dell Stanford 指，大部分鹽分並非來自餐桌調味，而是隱藏於麵包、穀物、即製醬料及即食食品之中，令消費者難以掌握實際攝取量。

高血壓是心臟病及中風的最大成因。

每 10 名成年人中有 3 人患高血壓

Stanford 表示，高鹽飲食會明顯提高高血壓風險，而高血壓正是心臟病及中風的最大成因。研究估算，英國每年最少有 5,000 宗死亡個案，與攝取過量鹽分引致的心臟病、中風及其他心血管疾病有關。數據亦顯示，英國約每 10 名成年人中便有 3 人患有高血壓，但估計仍有 500 萬人並不知情。

多個關注健康團體促請政府採取更強硬措施，要求食品製造商減少食品中的鹽分，包括訂立上限及引入罰則，以確保業界遵守規定。Stanford 認為，政府有責任介入，透過政策誘因，令家庭更容易作出健康選擇，促使製造商從食品中剔除過量鹽分。

倡議團體建議，政府應對超出鹽分上限的食品徵收稅項。

倡對超出鹽分上限的食品徵收稅項

倡議團體「減鹽行動」影響及研究主管 Sonia Pombo 表示，減少鹽分是最簡單且具成本效益的公共衞生措施之一，對消費者行為影響不大，因為大部分鹽分來自購買的食品，而非自行添加。Pombo 認為，最有效的方法是針對食品業界，訂立具法律約束力的減鹽目標，涵蓋所有食品類別，並設立清晰時間表及違規後果，同時考慮對超出鹽分上限的食品徵收稅項。

英國衞生部回應指，政府正加強打擊不健康飲食，作為 10 年健康計劃的一部分，目標是將醫療重心由治療轉向預防。部門發言人表示，政府已限制垃圾食品在電視及網上宣傳，規管高鹽等不健康食品的促銷方式，並引入強制性健康食品銷售申報制度。