研究：孕期感染新冠病毒 子女患自閉症風險或增逾一倍︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）一項最新研究顯示，孕婦在懷孕期間感染新冠病毒，其子女被診斷患有自閉症或其他神經發展障礙的風險較高。

研究團隊分析了麻省總醫院醫療系統內 2020 年 3 月至 2021 年 5 月期間超過 18,000 名孕婦及其子女的醫療紀錄。結果顯示，曾感染新冠病毒的孕婦所生子女，有超過 16% 被診斷患有神經發展障礙，比例明顯高於未感染者的不足 10%。在調整其他風險因素後，風險仍高出約 1.3 倍。

男嬰或孕後期染疫風險較高

研究發現，若孕婦在懷孕後期染疫，或生下男孩，子女出現相關發展障礙的風險會更高。研究人員解釋，男性胎兒大腦對母體免疫反應較為敏感，而懷孕後期則是腦部發育的關鍵階段。最常見的診斷包括語言及運動發展障礙，以及自閉症。其中約 2.7% 的染疫孕婦子女被診斷患有自閉症，對比未感染組的約 1.1%。

該研究刊登於《婦產科學》（Obstetrics and Gynecology）期刊。主要作者、麻省總醫院母胎醫學專科醫生 Lydia Shook 表示，父母應了解孕期感染新冠病毒可能帶來的神經發展風險，以便及早為孩子爭取適當的評估與支援。

新冠病毒與其他妊娠期感染相似

研究的時間橫跨疫情初期、疫苗尚未普及的階段，約 93% 的孕婦未曾接種新冠疫苗。研究人員指出，這使他們得以更清楚分析病毒感染與子女神經發展之間的關聯，避免疫苗因素干擾。

麻省總醫院母胎醫學專家 Andrea Edlow 強調，新冠病毒與其他妊娠期感染一樣，可能對胎兒腦部發育構成風險。