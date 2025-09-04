研究：玩手機如廁易坐太久 痔瘡風險增 46%︱Yahoo

社交媒體的設計本意就是讓人分心，令用戶失去時間感，結果延長了坐在馬桶上的時間。

【Yahoo健康】一項新研究指出，邊如廁邊玩手機會大幅增加痔瘡風險。研究顯示，隨着年輕一代習慣將手機帶進廁所，醫生發現痔瘡患者有年輕化趨勢。

這項刊登於《PLOS One》的研究邀請 125 名接受大腸鏡檢查的成年人填寫問卷，內容涉及如廁習慣，包括是否在廁所使用手機。結果顯示，約 66% 的受訪者習慣在如廁時使用智能手機，他們平均在座廁上花費的時間明顯比不用手機的人長。研究亦發現，長時間坐在座廁上會令直腸靜脈受壓，導致血液積聚，引發痔瘡。

研究指出，習慣帶手機上廁所的人患痔瘡的風險增加約 46%。在使用手機的受訪者中，約 37% 表示每次如廁超過 5 分鐘，而沒有帶手機的受訪者中，僅有 7% 坐超過 5 分鐘。使用手機的主要用途包括閱讀新聞（54%）及瀏覽社交媒體（44%）。

古時以蹲姿如廁較少有痔瘡

據《CNN》報道，研究負責人、美國麻省總醫院腸胃科醫生 Trisha Pasricha 表示，社交媒體的設計本意就是讓人分心，令用戶失去時間感，結果延長了坐在馬桶上的時間，增加痔瘡風險。她解釋，打開的馬桶座會令骨盆缺乏支撐，時間一久，直腸血管更容易腫脹。

新澤西州聖名醫療中心的結直腸外科醫生 Hima Ghanta 補充，低頭滑手機時容易駝背，這種姿勢不利於排便；反之，蹲姿可令直腸角度更自然，排便較順暢。他指出，古時以蹲姿如廁的人較少有痔瘡問題。

另一名來自新澤西州的腸胃科醫生 Sandhya Shukla 則表示，自己接觸到愈來愈多年輕痔瘡患者，除了低纖維飲食和肥胖等因素，玩手機時延長如廁時間亦是主要原因之一。

專家建議，預防痔瘡最簡單的方法是避免帶手機上廁所。如無法戒掉，應盡量縮短坐馬桶的時間。醫生普遍建議每次如廁不應超過 10 分鐘，理想時間為 3 至 5 分鐘。若發現自己因滑手機而無意識地延長時間，可考慮設定鬧鐘，或在看完幾段短片後自我提醒，若未能順利排便，應離開馬桶稍後再試。