研究：血液測試可檢出逾 50 種癌症 有望大幅加快早期診斷︱Yahoo

研究：血液測試可檢出逾 50 種癌症 有望大幅加快早期診斷

一種可檢測逾 50 種癌症的血液測試，或能大幅加快癌症診斷速度。
【Yahoo健康】一項最新研究顯示，一種可檢測逾 50 種癌症的血液測試，或能大幅加快癌症診斷速度，並在早期階段發現更多病例。

根據《BBC》報道，這項由美國藥企 Grail 研發的 Galleri 測試，能透過分析血液中由腫瘤脫落的癌變 DNA 片段，辨識出多種類型的癌症。研究團隊在美國及加拿大追蹤約 25,000 名成年人為期一年，近每 100 人中就有 1 人測試結果呈陽性，當中 62% 其後被證實患癌。

研究負責人、美國俄勒岡健康與科學大學放射醫學副教授 Nima Nabavizadeh 表示，數據顯示該測試有望「從根本上改變」癌症篩查方式，並有助在「治療成功率或治癒率最高的早期階段」發現癌症。測試同時能準確排除 99% 以上未患癌的樣本。

專家認為，仍需更多證據證明該血液測試能否真正降低癌症死亡率。
仍需更多證據證明能否降低死亡率

不過，並非參與研究的科學家認為，仍需更多證據證明該血液測試能否真正降低癌症死亡率。倫敦癌症研究所轉化癌症遺傳學教授 Clare Turnbull 指出，只有以死亡率為終點的隨機研究數據，才能確定 Galleri 測試的早期檢出是否能轉化為實際的存活效益。

研究的主要結果將於本周六在柏林舉行的歐洲腫瘤內科學會年會上公布，但完整數據尚未於學術期刊發表。英格蘭國民保健服務（NHS）現正進行另一項為期三年的大型試驗，涉及 140,000 名病人，結果預計明年公布。若成效理想，測試將擴展至另 100 萬名民眾。

