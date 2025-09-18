研究：人貪杯或源自黑猩猩 牠吃發酵水果相當於喝酒

（法新社華盛頓17日電） 今天發表的研究指出，黑猩猩每天攝取的酒精相當於至少一杯酒，原因是牠們食用成熟發酵的水果；這或許能解釋為何人類會被酒精吸引。

這項在非洲野外、黑猩猩棲息地進行的研究，支持人類可能從靈長類動物繼承對酒精的偏好及代謝能力的理論，儘管酒精對人類具有毒性。

研究人員採集黑猩猩食用的水果，並測量水果中因糖分發酵產生的乙醇含量，得出我們演化上的近親每天都攝取酒精的結論。

而且牠們攝取量不少，根據黑猩猩大量食用水果的情形，研究人員推算牠們每日約攝入14公克的酒精。

研究首席作者、加州大學柏克萊分校博士候選人馬羅（Aleksey Maro）告訴法新社：「以體型換算，相當於黑猩猩每天喝下一品脫啤酒。」