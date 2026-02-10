黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
研究：向AI諮詢健康問題有風險
（法新社巴黎9日電） 今天發表的最新研究指出，人工智慧（AI）聊天機器人雖能輕鬆通過大多數醫學執照考試，但它們未必能比傳統方式提供更可靠的醫療建議。
英國牛津大學（University of Oxford）學者、研究共同執筆人潘恩（Rebecca Payne）表示：「儘管外界大肆宣傳，AI仍未準備好扮演醫師的角色。」
她在聲明中補充說：「患者必須了解，向大型語言模型諮詢症狀可能存在危險性，因為它可能給出錯誤診斷，甚至無法辨別何時需要立即就醫。」
這個由英國主導的研究團隊想要了解，人類在使用聊天機器人判斷健康問題，以及是否需要就醫或住院時的成功率有多高。
研究團隊設計出10種不同情境，包括普通感冒、熬夜飲酒後頭痛、新手媽媽身心俱疲、膽結石和腦出血等。
接著，研究人員隨機分配近1300名受試者使用OpenAI的GPT-4o、Meta的Llama 3或Cohere的Command R+等3種聊天機器人，另設一個使用搜尋引擎查找資料的對照組。
結果顯示，受試者使用AI識別相關疾病的比例僅約1/3，找到正確處置方式的比例不到44.2%，表現不比使用傳統方法的對照組好。相關報告已刊載於知名國際期刊「自然醫學」（Nature Medicine）。
研究人員表示，AI與真人互動的結果，與其在醫學基礎測驗和考試時表現極佳存在落差的原因在於「溝通失效」。
相較於測試時使用的模擬病患，真實人類往往未能向聊天機器人提供所有相關資訊；有時人類難以理解聊天機器人提供的選項，或誤解、忽略其建議。
研究顯示，每6名美國成年人，就有1人每月至少向AI聊天機器人詢問一次健康相關資訊，而隨著愈來愈多人使用新科技，這個比例預計會持續攀升，但目前尚無證據顯示這是最佳或最安全的方式。
荷蘭馬斯垂克大學（Maastricht University）生物倫理學家蕭奧（David Shaw）說：「這是一項非常重要的研究，凸顯聊天機器人對公眾健康帶來的實際風險。」蕭奧並未參與這項研究。
他建議民眾應僅信賴可靠來源提供的醫療資訊，例如英國國民保健署（NHS）。（編譯：劉文瑜）
舒華戒糖暴瘦8公斤：低碳飲食怎麼吃不傷身？營養師觀點一次看
出生於台灣、以甜美形象圈粉無數的南韓人氣女團 I-DLE 成員葉舒華，近日卻因「暴瘦」再度掀起討論。過去她曾坦言減重期間「幾乎不吃東西」，甚至在某次撐不下去時吃了生章魚，結果導致腸胃不適，體態也顯得更加消瘦；也分享過戒糖、戒澱粉瘦下 8 公斤，卻換來情緒不穩定等反效果。究竟想擁有舒華般緊緻且纖細的體態，瘦身過程中該留意哪些關鍵？「減糖飲食」又有哪些重要觀念不能不知道？現在一起了解。
自助餐中毒｜文華東方快船廊爆8人食生蠔／刺身屙嘔 食安中心勒令停售！全港急增37宗個案
各位自助餐控及生蠔迷注意！衞生署最新公布中環五星級酒店文華東方酒店（Mandarin Oriental）旗下的著名自助餐廳快船廊（Clipper Lounge） 爆發食物中毒個案！共8名食客在晚膳後出現腹瀉及嘔吐等病徵，懷疑與進食生蠔及刺身有關。與此同時，全港近期的食物中毒個案急升，短短三週內已錄得37宗，大部分與諾如病毒及食用生蠔有關。
諾如病毒是甚麼？食生蠔中毒個案急增！酒精殺唔死病毒？一文睇清症狀/傳染途徑/預防方法懶人包
諾如病毒是甚麼？香港不少市民都愛食生蠔、打邊爐，但要小心「禍從口入」！衞生防護中心近日公布，過去三周錄得的食物中毒個案急增，當中近九成與諾如病毒（Norovirus）有關，且患者全部都曾進食生蠔 。到底諾如病毒有什麼病徵？中了招又如何止瀉？最重要是，原來常用的酒精搓手液竟然殺不死病毒？Yahoo Food 為大家整理了諾如病毒的懶人包，助你遠離腸胃炎！
近7成濕疹患者曾接受偏方治療 近半導致病情惡化
【on.cc東網專訊】本港不少人受濕疹困擾，有統計指平均每5人就有1人在不同時期患上此症。有調查發現，近70%濕疹患者曾花費大量金錢於無醫學實證的偏方治療，當中近半因而導致病情惡化，另有近30%濕疹患者耗時逾10年才找到適合的治療方法。有皮膚科醫生提醒，濕疹並非
中生製藥(01177.HK)維特柯妥拜單抗臨床試驗完成受試者入組
中國生物製藥(01177.HK)公布，其全資附屬禮新醫藥自主研發的國家1類創新藥維特柯妥拜單抗(研發代號：LM-302)「CLDN18.2 ADC」正在開展用於治療三線及以上CLDN18.2陽性的局部晚期或轉移性胃及胃食管交界部腺癌的III期註冊臨床試驗(LM302-03-101)，已順利完成患者入組。其中，LM302是全球首款完成註冊III期臨床試驗入組的CLDN18.2 ADC藥物。 LM-302是一款靶向CLDN18.2的抗體偶聯藥物(ADC)，通過與CLDN18.2陽性腫瘤細胞特異性結合，並經內吞作用進入細胞後釋放小分子毒素，從而實現對腫瘤細胞的精準殺傷。作為潛在同類首創(FIC)藥物，LM-302在胃癌、胰腺癌及膽道癌等多個消化道腫瘤中展現出良好的臨床開發潛力，並有望為CLDN18.2低表達和PD-L1低表達患者提供新的治療選擇 除正在進行的三線及以上CLDN18.2陽性的局部晚期或轉移性胃及胃食管交界部腺癌的III期註冊研究外，LM-302正計劃在中國開展另一項聯合PD-1單抗的Ⅲ期註冊臨床試驗，用於治療一線CLDN18.2陽性局部晚期或轉移性胃及胃食管交界部腺癌，進一步拓
中生製藥:維特柯妥拜單抗CLDN18.2 ADC III期試驗完成受試者入組
中國生物製藥(01177)宣布，集團全資附屬公司禮新醫藥科技(上海)自主研發的國家1類創新藥維特柯妥拜單抗(研發代號：LM-302)「CLDN18.2 ADC」，正在開展用於治療三線及以上CLDN18.2陽性的局部晚期或轉移性胃及胃食管交界部腺癌的III期註冊臨床試驗(LM302-03-101)，已順利完成患者入組。其中，LM302是全球首款完成註冊III期臨床試驗入組的CLDN18.2 ADC藥物。作為潛在同類首創(FIC)藥物，LM-302在胃癌、胰腺癌及膽道癌等多個消化道腫瘤中展現出良好的臨床開發潛力，並有望為CLDN18.2低表達和PD-L1低表達患者提供新的治療選擇。在2025年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會上，禮新醫藥公布了LM-302聯合特瑞普利單抗治療胃癌的最新研究數據。該研究表明，LM302聯合治療方案在CLDN18.2陽性患者中展現出顯著的抗腫瘤活性和可管理的安全性特徵。除此之外，LM-302正計劃在中國開展另一項聯合PD-1單抗的III期註冊臨床試驗，用於治療一線CLDN18.2陽性局部晚期或轉移性胃及胃食管交界部腺癌，進一步拓展其在胃癌領域的治療潛力。此外，L
國家疾控局表示內地傳染病疫情目前形勢總體平穩
國家疾控局表示,內地傳染病疫情目前形勢總體平穩,急性呼吸道傳染病疫情,總體呈下降趨勢,大部分地區流感已降至中、低流行水平。春節假期前後及春季,全國疫情形勢總體平穩可控。最新數據顯示,流感病毒和呼吸道合胞病毒是主要檢出病原體;鼻病毒、副流感病毒和普通冠狀病毒存在一定水平活動;至於新冠病毒和其他監測的呼吸道病原體檢測陽性率,總體處於低水平。 (BC)#國家疾控局 #傳染病
中國生物製藥(01177)治療乳腺癌藥物III期臨床試驗完成受試者入組
中國生物製藥(01177)宣布，集團自主研發的國家1類創新藥TQB2102「HER2雙抗ADC」，正在開展一項「評價注射用TQB2102對比研究者選擇的化療在HER2低表達復發╱轉移性乳腺癌中有效性和安全性的隨機、開放、平行對照的III期臨床試驗(TQB2102-III-01)」，近期已完成全部受試者入組。在2025年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會上，集團公布了TQB2102用於HER2低表達晚期乳腺癌的Ib期臨床研究結果，顯示出良好的療效與安全性。 (ST)
美國食品藥物管理局稱諾和諾德(NVO.US)減肥藥電視廣告包含誤導性陳述
美國食品藥物管理局表示，諾和諾德(NVO.US)新推出減肥藥的一則電視廣告包含有關該藥物能夠幫助使用者減肥的虛假或誤導性陳述。 當局指，該電視廣告誤導性地暗示片劑形式的Wegovy比其他減肥藥更具優勢，廣告中出現的「生活更輕鬆」和「前進之路」等字眼存在問題。文件又指，廣告還誤導性地暗示，除減輕體重之外，該藥物還能帶來情緒上的緩解、減輕心理負擔、給予患者希望或指明生活方向。因此廣告違反了《聯邦食品、藥品和化妝品法案》。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
億騰嘉和(06998.HK)旗下EDP167 II期臨床試驗完成首例受試者給藥
億騰嘉和(06998.HK)宣佈，公司旗下小核酸創新藥EDP167 II期臨床試驗成功完成首例受試者給藥。EDP167 II期臨床試驗是一項針對純合子家族性高膽固醇血症(「HoFH」)成人患者的多中心、劑量探索、開放標籤的試驗，旨在評估EDP167在HoFH患者中的療效和安全性，其主要終點為首次給藥24周後低密度脂蛋白膽固醇(「LDL-C」)水平相較基線的變化，預計於2026年第四季度完成主要終點的評估。 EDP167是一款創新性siRNA療法，專為治療血脂異常而設，其開發為配合公司聚焦於心血管疾病的戰略重點。該藥物靶向肝臟血管生成素樣蛋白3(「 ANGPTL3」)， ANGPTL3由肝臟分泌，可同時抑制脂蛋白脂酶和內皮脂酶，從而調控多種致動脈粥樣硬化脂蛋白的代謝。基因研究證實，ANGPTL3功能缺失突變的人群，其患動脈粥樣硬化性心血管疾病的風險明顯降低。(ec/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
沛嘉醫療(09996)申請GeminiOne經導管緣對緣修復系統歐洲認證
沛嘉醫療(09996)宣布，公司已於近日正式提交用於治療二尖瓣反流的GeminiOne®經導管緣對緣修復(TEER)系統之EU MDR CE標誌註冊申請，HighLife SAS為其歐洲合作夥伴。提交CE標誌註冊申請意味著公司在推進全球化戰略方面取得穩步進展。GeminiOne®是公司內部研發的創新TEER裝置。該系統之設計已於全球範圍內申請專利，並已通過多項自由實施分析。於公告日期，GeminiOne®之註冊申請已獲中國國家藥品監督管理局受理，並正在審評中。此外，GeminiOne®已獲美國食品藥品監督管理局批准其臨床試驗用器械豁免，以開展早期可行性研究。公司將積極推進該產品於中國及歐洲之註冊工作，致力於儘早為二尖瓣反流患者提供安全有效之治療選擇。 (ST)
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。
梁榮忠轉型做動漫KOL獲邀赴日採訪模型大賽 高達迷成比賽評審 曾因「車震事件」形象插水
近年甚少幕前演出嘅梁榮忠，原來轉型做咗動漫界KOL，不時喺youtube channel大談玩具、模型等話題。
超級碗 ｜特朗普鬧爆 Bad Bunny中場騷著「64」 波衫有暗示
超級碗由西雅圖海鷹鬥新英倫愛國者，結果由西雅圖海鷹成功報仇，以29比13勇奪超級碗。除了比賽，每年超級碗的中場騷亦是焦點，今年由波多黎各巨星Bad Bunny帶領演出，他更著上一件64號波衫，有咩意義？
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
歷史性轉折！中國移動棄英偉達AI晶片 首次大規模採購華為昇藤910B
中國三大電信商之一的中國移動(0941.HK)近日與華為簽署價值 2200 萬美元的 AI 晶片採購協議，大規模引入昇騰 910B 訓練卡及 Atlas 800 訓練伺服器，用於建造省級智算中心與 5G-A 核心網 AI 推理節點，此舉標誌著中國電信巨頭首次棄用英偉達 H200 晶片，全面轉向國產算力方案，實現通訊基礎設施領域的重大突破。
中年好聲音4｜白羊君唱功震撼全場 網民猜測身份估計曾參加《星夢傳奇》
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》新增「蒙面藝員賽區」，藝人們需戴上動物面具上台獻唱，神秘身分成功引起話題。最新一集70強「一對一PK賽」中，藝人代表「白羊君」選唱高難度歌曲《趁早》，渾厚音色與爆發力十足嘅唱功震撼全場，驚人實力最終獲得評審團5燈滿分，直通40強。雖然其震音成為全場焦點，但卻惹來評審們兩極評價，海兒表示「白羊君」習慣震音，要改改呢個習慣；張佳添認為：「當震音變咗策略同機械化，就會冇咗感情，但你唱到後面愈唱愈好。」周國豐卻激讚「白羊君」完全做到首歌嘅男性味道。