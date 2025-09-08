研究：歐盟多數車商 可望達成碳排目標

（法新社布魯塞爾7日電） 歐洲運輸環境聯合會的一項研究顯示，隨著電動車銷量回升，幾乎所有歐洲車商在今年稍喘口氣之後，都有望實現歐盟所設定的碳排目標。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）面對中國競爭與美國關稅，為避免汽車產業陷入困境，面臨了進一步放寬碳排標準的壓力。

根據歐洲運輸環境聯合會（European Federation for Transport and Environment）數據，到2025年底，電動車預估將占歐洲新車銷量18%，高於去年的13.6%。

這個倡議組織表示，除賓士（Mercedes-Benz）之外，所有歐洲車商都達成歐盟2025至2027年的碳排目標。

歐洲運輸環境聯合會汽車部門主管馬修（Lucien Mathieu）表示，車商「正描繪一幅可怕的景象以利下修碳排目標。但現實是電動車銷量正在飆升，而法規正是實現碳排目標的關鍵」。

歐盟要求車商逐步減少在歐盟27國所售新車的碳排量，否則將面臨高額罰款。

今年稍早，歐盟給予企業更多時間達成標準，將碳排量以2025至2027年的3年平均計算，而不是逐年計算。

歐洲運輸環境聯合會表示，由於一些製造商降低電動車折扣，導致電動車市場成長減緩。

「將目標延長2年，讓車商得以放鬆腳步，這將導致2025年至2027年間電動車銷量減少200萬輛」。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將於12日與汽車業代表會談。