研究：氣候變遷危及健康 政策失敗數百萬人枉死

（法新社巴黎29日電） 國際專家團隊今天說，氣候變遷正在全球各地嚴重侵害民眾健康，政策上的失敗每年更導致「數百萬」本可避免的死亡。

根據追蹤氣候變遷影響健康的年度重要研究「刺胳針倒數」（Lancet Countdown）表示，實現「公正」氣候轉型的契機依然存在，但「尚未充分利用」。

報告以具體數據揭示致命後果：2012年至2021年間，每年有54萬6000人因高溫曝曬而死亡，較1990年代成長幅度驚人；僅去年，野火產生有毒煙霧奪走創紀錄的15萬4000條人命。

刺胳針在聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）召開前發布這份報告，呼籲加大投資零碳能源和具氣候韌性的基礎建設，並加強健康挑戰的整體規劃。

報告作者批評美國總統川普（Donald Trump）決定退出國際援助計畫與氣候倡議，川普政策還被某些國家仿效。

報告中說：「扭轉這些有害政策，並推動有意義的氣候行動，對於守護人們的健康與生命存續至關重要。」

作者還說，僅2022年化石燃料相關空氣汙染就造成超過250萬人死亡，並嚴厲批評化石燃料補貼政策。

報告指出，2023年各國政府在化石燃料補貼上的支出超過9500億美元，其中俄羅斯、伊朗、日本、德國、沙烏地阿拉伯與中國是主要補貼國。