小童群益會分享學童缺課的研究結果。（朱慧恩攝)

中小學生缺課，背後可能有不可忽視的原因。根據教育局2023/24數字，該年度5,572名中小學生缺課，為9年新高。小童群益會早前展開關於學童缺課的研究，結果發現，2024/25年度缺課學生平均缺席83天，佔全年上學日數近六成。其中六成半缺課學生診斷有特殊教育需要；五成半學生缺課主因是焦慮或緊張。小童群益會建議，組織專責團隊走入社區；強化跨界別協作及支援等。

小童群益會展開名為「缺課背後──學童無聲的訊號」中學生缺課研究，在本年5月至7月期間，透過社工服務數據，收集214名缺課中學生的資料，並在8月至10月期間為12名曾缺課或正在缺課的學生深度訪談。研究發現，2024/25學年，缺課學生平均缺席83天，最多148天，佔全年上學日數近六成。65%缺課學生診斷有特殊教育需要；50%涉精神健康問題，常見為抑鬱症及自閉症，分別佔29%及11%。此外，有四成學生曾有自殘行為、約兩成人更曾試過自殺。

疫後缺課較疫情間嚴重

小童群益會研究及發展部主任周珮琪表示，服務數據顯示，缺課主要原因是焦慮或恐懼，佔55%；其次為欠缺學習動機和抑鬱，均為47%。餘下原因包括跟不上課堂進度，以及與同學關係欠佳等。96%學生缺課由兩項或以上原因引起。研究發現，受訪學生普遍指，受身心困擾影響出席率及表現；亦有學生反映欺凌、家長期望過高等亦是缺課原因。有接受訪談的學生憶述，上到中學後學業成績變差，被同學欺凌；加上家人對自己的期望很大，令他壓力更加大。

廣告 廣告

皇仁舊生會中學校長許建業表示，疫後學童缺課的情況較以往嚴重，因疫情期間學校採用網上學習，惟疫情完結，學生重返校園，便需要重新適應。他指，要支援缺課學生，社工的幫助十分重要，透過社工與學生接觸與交談，助他們建立重返學校的信心。

引入校外組成的專責支援團隊

就學童缺課情況，小童群益會提出數項建議。小童群益會總幹事劉翀表示，其一為建議教育局參考「三層應急機制」經驗，引入由校外組成的專責支援團隊，為學生提供支援，與學生及家庭建立關係；亦負責評估精神狀況，以及推動介入計劃，適時轉介。此外，機構亦建議強化跨界別協作及支援，建議增加精神科及臨床心理服務的公營資訊及資助私營服務，縮短輪候時間，讓有需要學生得到及時支援。另外，機構亦建議學校維持有效的調適措施，加強支援有需要的缺課學生。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/研究-缺課學生平均缺席83日-五成半因焦慮或緊張/622504?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral