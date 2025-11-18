研究：西方國家同步砍援外資金 恐致2260萬人死亡

（法新社華盛頓17日電） 根據今天發表的新研究，美國和歐洲國家紛紛削減援外資金，可能導致開發中國家在2030年前多出2260萬人死亡，其中許多是兒童，而這些死亡原本可以避免。

先前已有研究指出，美國總統川普大幅削減援助，裁撤美國國際開發總署（USAID），可能導致額外1400萬人死亡。

最新研究將所有官方發展援助刪減納入考量，因為英國、法國與德國等西方國家也正在大砍對開發中國家的援助。

研究執筆人之一、巴塞隆納全球健康研究院（ISGlobal）政策與發展主任范朱爾（Gonzalo Fanjul）說：「這是過去30年來，法國、德國、英國和美國首次同時削減援助。」

他說：「歐洲國家的削減幅度雖不及美國，但加總起來，對全球援助體系帶來了非常巨大、前所未見的衝擊。」

ISGlobal的研究警告，若繼續刪減援外資金，可能逆轉全球數十年來在衛生、教育與減貧方面取得的進展。

這項由西班牙、巴西與莫三比克學者共同撰寫的研究是基於過去援助如何降低死亡率的資料，尤其是在愛滋病毒/愛滋病、瘧疾與結核病等可預防的領域，研究內容已提交給「刺胳針全球衛生」（The Lancet Global Health）期刊，正在等待同儕審查。

在大幅削減援助資金的情況下，研究預估到2030年前恐多出2260萬人死亡，其中包括540萬名5歲以下兒童。

研究人員估計這個範圍將落在1630萬至2930萬人，以反映各種不確定性，包括哪些計畫會被刪減，以及是否有諸如戰爭、經濟衰退或氣候相關災害等外部衝擊。

而較溫和的資金縮減則預估會造成940萬人死亡，其中包括250萬名5歲以下兒童。

●主要捐助國同步砍援助

在億萬富豪馬斯克（Elon Musk）建議下，川普重返白宮後不久便將對外援助削減逾80%，並關閉了本是全球最大援外機構的國際開發總署。

英國、法國與德國並未填補美國留下的缺口，反倒因為國內財政壓力，加上俄羅斯入侵烏克蘭後更加著重國防支出而同步削減援助。

在主要官方發展援助捐助國中，僅有日本援助在過去兩年保持相對穩定。

研究指出，除了援助計畫立即終止的直接影響外，刪減援助資金也會造成連鎖效應，摧毀那些「經過數十年國際合作精心建立起來的機構能力」。

「這種突然的撤資，使得實施任何調適策略空間極其有限。」

ISGlobal研究員拉塞拉（Davide Rasella）說，決策者在「調整預算時，似乎完全沒有意識到有多少生命將因此岌岌可危」。

洛克斐勒基金會（The Rockefeller Foundation）發言人表示，基金會期待相關研究經同儕審查後正式發表，「這些資料為世界敲響了警鐘」。（編譯：劉文瑜）