天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
研究：西方國家同步砍援外資金 恐致2260萬人死亡
（法新社華盛頓17日電） 根據今天發表的新研究，美國和歐洲國家紛紛削減援外資金，可能導致開發中國家在2030年前多出2260萬人死亡，其中許多是兒童，而這些死亡原本可以避免。
先前已有研究指出，美國總統川普大幅削減援助，裁撤美國國際開發總署（USAID），可能導致額外1400萬人死亡。
最新研究將所有官方發展援助刪減納入考量，因為英國、法國與德國等西方國家也正在大砍對開發中國家的援助。
研究執筆人之一、巴塞隆納全球健康研究院（ISGlobal）政策與發展主任范朱爾（Gonzalo Fanjul）說：「這是過去30年來，法國、德國、英國和美國首次同時削減援助。」
他說：「歐洲國家的削減幅度雖不及美國，但加總起來，對全球援助體系帶來了非常巨大、前所未見的衝擊。」
ISGlobal的研究警告，若繼續刪減援外資金，可能逆轉全球數十年來在衛生、教育與減貧方面取得的進展。
這項由西班牙、巴西與莫三比克學者共同撰寫的研究是基於過去援助如何降低死亡率的資料，尤其是在愛滋病毒/愛滋病、瘧疾與結核病等可預防的領域，研究內容已提交給「刺胳針全球衛生」（The Lancet Global Health）期刊，正在等待同儕審查。
在大幅削減援助資金的情況下，研究預估到2030年前恐多出2260萬人死亡，其中包括540萬名5歲以下兒童。
研究人員估計這個範圍將落在1630萬至2930萬人，以反映各種不確定性，包括哪些計畫會被刪減，以及是否有諸如戰爭、經濟衰退或氣候相關災害等外部衝擊。
而較溫和的資金縮減則預估會造成940萬人死亡，其中包括250萬名5歲以下兒童。
●主要捐助國同步砍援助
在億萬富豪馬斯克（Elon Musk）建議下，川普重返白宮後不久便將對外援助削減逾80%，並關閉了本是全球最大援外機構的國際開發總署。
英國、法國與德國並未填補美國留下的缺口，反倒因為國內財政壓力，加上俄羅斯入侵烏克蘭後更加著重國防支出而同步削減援助。
在主要官方發展援助捐助國中，僅有日本援助在過去兩年保持相對穩定。
研究指出，除了援助計畫立即終止的直接影響外，刪減援助資金也會造成連鎖效應，摧毀那些「經過數十年國際合作精心建立起來的機構能力」。
「這種突然的撤資，使得實施任何調適策略空間極其有限。」
ISGlobal研究員拉塞拉（Davide Rasella）說，決策者在「調整預算時，似乎完全沒有意識到有多少生命將因此岌岌可危」。
洛克斐勒基金會（The Rockefeller Foundation）發言人表示，基金會期待相關研究經同儕審查後正式發表，「這些資料為世界敲響了警鐘」。（編譯：劉文瑜）
其他人也在看
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
林子博剖白攜仔女移英三大原因 人在異地曾對亡妻照片哭泣
現年54歲嘅前TVB娛樂新聞台主播林子博，2003年與圈外人董燕君（Shirley）結婚，其後誕下囡囡林詠渝及囝囝林卓楠，一家四口幸福美滿。但喺2019年林子博慘食「無情雞」被TVB不再續約，而其太太亦喺20年不敵癌症逝世。唔經唔覺林子博與一對仔女已經移民4年，近日佢哋接受傳媒訪問，剖白移英三大原因及分享移民背後嘅心路歷程。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產
根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。BossMind ・ 1 小時前
移美港人「侵粉」頂唔順關稅 43年老字號超市恐結業
美國關稅推高物價，移美港人開業 43 年亞洲超市難捱成本暴漲，店主坦言或被迫結業。Yahoo財經 ・ 4 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 16 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 21 小時前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 6 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 1 天前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 23 小時前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐
「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
【龍豐】豐搶價 Clinique特效爽膚霜 $98/件（即日起至24/11）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Clinique特效爽膚霜 $98/件、凡士林迷你潤唇膏 $15/件、GIK白番茄水光亮白面膜21片 $35/件、Prettyskin香水護手霜 $18/2件！YAHOO著數 ・ 4 小時前
放題優惠｜Threads網友分享牛角假日「拍烏蠅」 今即推買一送一優惠！人均$204即可任食車海老、塩味牛油帶子、安格斯和牛系列（附網購連結）
近日有網友在Threads分享到牛角放題用餐，假日時段卻遇上「拍烏蠅」冷清場面，引起不少討論。為吸引更多食客，牛角隨即推出限時優惠反擊，於11月18日晚上9時起在Klook獨家發售買一送一放題優惠，只需$408起，即人均$204，即可享用「LV2燒肉上級者100分鐘放題」，較原價$816起勁慳一半，更可食美國SRF安格斯和牛及豐富海鮮。優惠非常吸引，牛角Fans快手Book定去振興牛角經濟！Yahoo Food ・ 3 小時前
美國制裁給中國AI天才帶去230億美元財富
【彭博】— 2019年的時候，陳天石距離躋身世界頂級富豪行列還非常遙遠。Bloomberg ・ 20 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 22 小時前
51歲陳煒《巨塔之後》美貌再掀熱話 私下素顏照超驚艷！「逆齡秘訣」全公開 靠6大凍齡法養成少女肌
踏入52歲的陳煒近日再次以新劇《巨塔之后》掀起熱話，她在劇中飾演幹練果斷又有心機的方欣，與宣萱飾演的董一妍同場飆戲，火花四濺。觀眾不但被她的演技震懾，更對她的凍齡美貌讚不絕口。到底陳煒是如何在踏入50歲後依然保持凍齡美貌？以下6大凍齡法則，讓你一次學會她的保養秘訣！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
消防處再推「爆肌猛男月曆」 即日起接受預訂收益用於慈善
消防處去年推出「爆肌猛男月曆」引起網上轟動，而2026年月曆將繼續走「肌肉型男」路線。 消防處表示，各職系同事齊集加緊操練完美線條，為即將推出的消防處月曆「影輯靚相」。從宣傳片中可見，多位有型消防員拎起工具對鏡頭「擺pose」，更有靚女madam「俾心心」。影片結尾則有7名消防員大方脫去上衣一字排開，整齊劃一地大am730 ・ 1 天前
蔡天鳳遺產解凍｜曼克頓山豪宅3800萬易手 「譚仔五哥」七年前轉讓 新香港人接貨
已故名媛蔡天鳳（Abby Choi）離世近兩年，其名下遺產陸續獲法院批出解凍並重回市場。消息指出，蔡天鳳生前持有的荔枝角曼克頓山單位，最近成功售出，以3,800萬元易手；連同早前售出的兩個車位，三項遺產物業合共套現約4,160萬元。28Hse.com ・ 1 天前