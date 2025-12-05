精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
研究：食物短缺 南非的非洲企鵝恐大規模餓死
（法新社約翰尼斯堡5日電） 一項研究指出，生活在南非沿海的瀕危企鵝因食物短缺，極可能出現大規模餓死的情況，其中部分族群短短8年內減少達95%。
科學家表示，目前斑嘴環企鵝（又名非洲企鵝，體型較小、黑白相間）在全球能繁衍的數量剩不到1萬對。國際自然保育聯盟（IUCN）去年已將其列為極度瀕危物種。
英國艾克斯特大學（University of Exeter）與南非林漁業暨環境部的研究指出，位於開普敦附近的兩個重要繁殖地在2004年至2011年間幾近崩潰，推估約有6.2萬隻企鵝死亡。
論文共同作者、生物學家薛萊（Richard Sherley）表示在這8年間，斑嘴環企鵝主要食物來源的沙丁魚，在南非海域的數量大減25%。
沙丁魚數量下滑的原因包括漁業捕撈以及水溫、鹽度變化等環境因素。
薛萊說：「這似乎導致斑嘴環企鵝面臨嚴重糧食短缺，估計有約6萬2000對能繁衍的企鵝因此消失。」
科學家指出，這個物種在全球的數量過去30年銳減近8成。
保育人士表示，照目前速度，斑嘴環企鵝可能在2035年於野外滅絕。
過去10年，有關當局已在6個企鵝繁殖地周邊實施商業捕魚禁令，包括本次研究觀測的羅賓島（Robben）和達森島（Dassen）兩個站點。
其他保育措施還包括設置人工巢穴及建立新繁殖地等。
斑嘴環企鵝每年吸引成千上萬遊客前來觀賞，成為南非重要旅遊資產。然而遊客壓力也會驚擾企鵝，造成額外壓力。
