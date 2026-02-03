砧板清潔│清洗保養砧板大法 不可用洗潔精！徹底清潔只需兩樣食材？

會煮飯自不然要用砧板，一般人平日切完食材都只是沖沖水，又或者隨便用少許洗潔精洗兩洗便算，但用洗潔精去洗木砧板不但不能完全清潔到，反而會縮短木砧板的壽命。所以不同材質的砧板也要有不同的清洗方式，即睇如何洗砧板最有效：

洗砧板不用太複雜，準備檸檬或白醋，再加上小梳打便已足夠。

木砧板 宜用檸檬白醋

傳統木砧板最後少用化學清潔劑如洗潔精或漂白水，最好用檸檬或白醋洗刷完後，用清水沖洗，然後打直放風乾便可。這種木砧板宜隔一段時間抹點油，便可保持油潤，減少裂開，防止滋生細菌的機會。

膠砧板 白醋小梳打去霉點

用來切生鮮食物的膠砧板，日常可浸泡漂白水加水去進行清潔，之後抹乾便可。如果太久沒用長了霉點，可以將小梳打倒在有霉點的地方，再倒入白醋，待冒出的泡沫消失，便可以用軟刷去擦洗。如果霉點比較頑強，可讓小梳打和醋多泡一會再加醋洗，然後再用漂白水加水浸砧板。

未洗前有發霉黑點

洗後回復潔白

