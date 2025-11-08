iHerb雙11優惠全網限時74折
破猜猜我是誰騙案拘5人 包括內地骨幹成員及16歲少女
【on.cc東網專訊】東九龍區警員於11月6至8日期間，展開代號為「紅杖」的執法行動，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕1名持雙程證來港的骨幹成員及4名本地負責收錢的傀儡，年齡介乎16至34歲，涉嫌與10宗在本年9至11月發生的「猜猜我是誰」電話騙案有關，涉及金額共219萬元。所有被捕人現正被扣留調查，拘捕行動仍在進行中。
據悉，案件受害人年齡介乎67至93歲，全部為退休人士，最高一宗損失70萬港元。被捕人士報稱任職旅遊顧問、倉務員、侍應及無業，當中一名傀儡為一名16歲少女。調查發現有傀儡協助犯罪集團處理數十萬的贓款，最後只換取數百至1000元的酬勞。
犯罪集團招募多名本地人作為收錢的傀儡，負責向受害人收取款項，犯罪集團為了避免傀儡私吞贓款，會事前扣起傀儡的身份證並拍攝傀儡當日的衣着作為紀錄。當傀儡收到指示去某地方收取贓款時，犯罪集團會同時派遣一至兩名骨幹成員去監督整個交收過程，當傀儡收到贓款時，需在附近將贓款交給骨幹成員。而骨幹成員亦隨即將贓款存入犯罪集團的加密貨幣戶口。犯罪集團為了逃避執法部門的追查，不會依賴單一的傀儡作收款，反而會僱用多名的傀儡，企圖擾亂執法部門的視線。另外，骨幹成員俱是持雙程證人士，相信犯罪集團利用他們在香港短暫逗留的特點，以增加警員追查案件的難度。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
42歲巴士女乘客疑被非禮 28歲男被捕
一名42歲女子報稱懷疑在巴士上被非禮，一名28歲男子被捕。 據了解兩人並不認識 警方今早11時52分接獲事主報案，指在窩打老道一輛巴士上，懷疑被一名男子非禮。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌非禮拘捕28歲姓王男子，他現正被扣留調查。據了解，兩人並不認識，而涉事巴士為103號線。am730 ・ 16 小時前
JPEX案｜前藝員鄭雋熹另涉洗黑錢1800萬 再提堂續還押至12月中
虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案，警方至今檢控16人，包括31歲前無綫藝員鄭雋熹昨日首次提堂。鄭亦另涉一宗涉及JPEX的洗黑錢案，早前已被控，該案日今(7日)於東區裁判法院再提訊，控方指案件涉及清洗約1800萬犯罪得益，並與JPEX案件有關，故將申請案件轉介高等法院處理。裁判官高偉雄把本案押後至12月15日，與鄭及林作am730 ・ 1 天前
長沙灣男子遇兩賊搶劫被扯落地露股 大叫救命兼爆粗力保4萬元現金(有片)
一名男子昨晚在長沙灣街頭遇到兩男企圖搶劫，男子用力反抗兼大叫救命，成功嚇走兩名賊人。am730 ・ 22 小時前
騙案｜電騙集團扣留傀儡身份證及拍攝外表防止私吞贓款 警方搗破集團拘捕5人
騙案頻生，警方前日至今日在全港多區以「欺騙手段取得財產罪」拘捕1名持內地雙程證的跨境電騙集團骨幹成員及4名本地收錢傀儡，牽涉今年9月至11月發生的10宗「猜猜我是誰」騙案，涉及219萬元騙款。 警方發現犯罪集團招募多名本地人作為傀儡，負責從受害人收取贓款。犯罪集團為避免傀儡私吞贓款，會事前扣留傀儡的身份證，並且拍am730 ・ 20 小時前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 17 小時前
珍惜生命｜觀塘酒店35歲男尼龍繩上吊亡 現場有檢獲遺書
今日(7日)下午3時49分，警方接獲觀塘偉業街163號一酒店職員報案，指一名男子在上址一房間浴室懷疑以一條長約1米的尼龍繩上吊。 人員接報到場，消防將該名35歲姓冼男子解下，他現場被證實死亡。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
韓孕婦車禍重傷 警車拒讓路救護車 母親胎兒終不治 警被轟阻礙救援｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】上月底，韓國釜山一名孕婦因車禍嚴重受傷須送院搶救，救護車接載期間，前方一輛警車沒有讓路，最終孕婦和胎兒死亡。事件在當地引發爭議，警方被批阻礙救援，令孕婦錯過救傷的黃金時間，不幸喪生。Yahoo新聞 ・ 1 天前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
龍蟠苑16歲少女猝亡 原因待查
【on.cc東網專訊】今日(8日)中午12時37分，黃大仙龍蟠苑一單位一名16歲少女，被朋友發現於房間暈倒。救護車到場把她急送聯合醫院搶救，其後被證實死亡。警員於現場沒有檢獲遺書，少女死因有待驗屍後確定。案件列作「送院時死亡」處理。on.cc 東網 ・ 20 小時前
尖沙咀「維記」或變學生宿舍｜鄧成波家族放盤五年無人問津 銀主接手1.18億沽勁蝕2.12億
「舖王」鄧成波家族再有物業淪為銀主盤並以大幅蝕讓價易手。家族旗下位於尖沙咀金巴利道80號的全幢酒店，近日以1.18億元成交，較2018年買入價3.3億元大減約2.12億元，蝕幅接近64%。市場消息指，新買家為具內地背景的教育機構，正研究把物業改裝為學生宿舍。閱讀更多：鄧成波家族婚宴酒家「星薈」疑似結業 逾80準新人成「苦主」 集團欠供強積金影響逾200員工鄧成波家族太子一籃子銀主盤 補習社老闆1.2億接手市場消息人士指，上述物業是維多利亞時鐘酒店（Hotel Victoria），即俗稱「維記」的知名連鎖時鐘酒店。該物業地盤面積約1,897平方呎，總建築面積約19,923平方呎。酒店由地庫至12樓共設45間客房，而地面及高層地庫為商舖用途，現時地下舖位租予一間食肆經營。據了解，該物業連同現有賓館牌照一併放售，可靈活作學生宿舍、酒店或服務式公寓等用途，屬尖沙咀區內少見具完整業權、放售價錢相對「貼地」的全幢物業。「維記」於1986年開業，全港多區均設分店，上址已經營超過二十年。資料顯示，鄧成波家族於2019年以3.3億元購入該廈，其後一年叫價3.88億元放售，惟未能達成交易。去年11月再降價28Hse.com ・ 1 天前
美國女教師遭 6 歲童槍擊 入稟告時任副校長嚴重疏忽 獲賠 1,000 萬美元｜Yahoo
美國維珍尼亞州一名小學女教師，兩年多前遭一名 6 歲學生槍傷，陪審團裁定教師獲賠償 1,000 萬美元。Yahoo新聞 ・ 1 天前
政府明年公布性罪行改革建議 團體倡訂「積極同意」細節 為持續性侵兒童訂新罪
政府計劃明年第一季就性罪行修訂建議諮詢公眾，本屆任期完成修例。「關注婦女性暴力協會」上周五（10 月 31 日）舉辦研討會，倡引入「積極同意」概念。有學者解釋，在法例詳列「同意」定義能改變迷思，確立只有當事人以言語、行為明確表達，才視為同意性行為。法庭線 ・ 16 小時前
結業潮｜冒險樂園疑再有分店結業 網民指「掟彩虹揸咁正，趕客」
冒險樂園早前逆市擴張，不過亦捲入多宗「掟彩虹」風波，近日有網民發現元朗朗屏商場分店已圍上圍板，相信已經結業。 網民近日在Facebook「美國冒險樂園關注組」分享圖片，看到原本位於朗屏商場的分店突然封場圍板。翻查官網資料，朗屏商場分店已「消失」，元朗區目前只剩元朗廣場一間分店。am730 ・ 19 小時前
灣仔女途人捱私家車撞 腳傷清醒送院治理
【on.cc東網專訊】灣仔發生交通意外。今日(8日)下午1時29分，一輛私家車由春園街右轉出莊士敦道時，意外撞倒一名過路69歲非華裔女途人，事主倒地擦傷右腳及手掌，姓潘(43歲)司機見狀報案求助。救護車接報到場，將受傷女途人送院治理，潘沒有受傷，在場助查意外經過。on.cc 東網 ・ 20 小時前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳彥祖與太太合照現夫妻相 網民評Lisa S：比吳彥祖更像吳彥祖
型男吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.拍拖8年結婚15年，至今廝守恩愛23年，而且愈來愈有夫妻相！Daniel日前在微博上載與太太的合照...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
政府癱瘓旅運大亂 全美逾1200航班停飛
（法新社華盛頓7日電） 美國聯邦政府關門期間空中交通管制員在無薪狀態下持續工作，川普政府下令縮減航班以減輕人力吃緊壓力，導致全美今天超過1200航班被取消。美國聯邦參議院今天預計第15次試圖批准眾議院通過的短期撥款法案以重新啟動政府，但預料將如前14次一樣失敗。（法新社 ・ 1 天前
中國人形女機械人 到底有什麼作用
小鵬科技研發的全新一代人形女機械人IRON亮相，引來全城熱話，中國的擬人技術幾可亂真；從網民誤以為是真人假扮的反應看來，機械人在外觀上取代人類旨日可待。然而在市場的追捧熱潮中，最終不禁要問，這位女機械人除了「扮人」功能外，到底有什麼實質作用Yahoo財經 ・ 22 小時前
國密新球場計劃以美斯命名
【Now Sports】國際邁阿密已經與阿根廷球王美斯續約至2028年，而球會目前正興建新球場，並且有意在明年決定球場名字時，以美斯為名。美斯（Lionel Messi）自從加盟國際邁阿密後，已經成為了球會的標記，不論在成績上，或是個人獎項上，都已是國密歷來最成功球星，今季除了再次領軍踢入美職聯季後賽，阿根廷球王也在常規賽膺金靴獎，加上在聯賽引發的商業效應，國密方面計劃將新球場名字，命名為美斯球場，以表揚阿根廷隊長在球會的貢獻。國密新球場預計會在2026年落成，而工程最後部份，包括了為球場訂下名字，而新主場可容納2.5萬人，位置則靠近邁阿密國際機場。now.com 體育 ・ 16 小時前