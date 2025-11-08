破猜猜我是誰騙案拘5人 包括內地骨幹成員及16歲少女

【on.cc東網專訊】東九龍區警員於11月6至8日期間，展開代號為「紅杖」的執法行動，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕1名持雙程證來港的骨幹成員及4名本地負責收錢的傀儡，年齡介乎16至34歲，涉嫌與10宗在本年9至11月發生的「猜猜我是誰」電話騙案有關，涉及金額共219萬元。所有被捕人現正被扣留調查，拘捕行動仍在進行中。

據悉，案件受害人年齡介乎67至93歲，全部為退休人士，最高一宗損失70萬港元。被捕人士報稱任職旅遊顧問、倉務員、侍應及無業，當中一名傀儡為一名16歲少女。調查發現有傀儡協助犯罪集團處理數十萬的贓款，最後只換取數百至1000元的酬勞。

犯罪集團招募多名本地人作為收錢的傀儡，負責向受害人收取款項，犯罪集團為了避免傀儡私吞贓款，會事前扣起傀儡的身份證並拍攝傀儡當日的衣着作為紀錄。當傀儡收到指示去某地方收取贓款時，犯罪集團會同時派遣一至兩名骨幹成員去監督整個交收過程，當傀儡收到贓款時，需在附近將贓款交給骨幹成員。而骨幹成員亦隨即將贓款存入犯罪集團的加密貨幣戶口。犯罪集團為了逃避執法部門的追查，不會依賴單一的傀儡作收款，反而會僱用多名的傀儡，企圖擾亂執法部門的視線。另外，骨幹成員俱是持雙程證人士，相信犯罪集團利用他們在香港短暫逗留的特點，以增加警員追查案件的難度。

