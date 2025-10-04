中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
破產貴婦想打工 不滿拿最低薪資開口嫌棄
[NOWnews今日新聞] 台灣最低工資審議委員會上月26日召開會議，決定自115年1月1日起，調整每月最低工資至29500元，每小時最低工資由190元調整至196元。不只台灣，日本也有所謂的最低薪資，按照所在地區不同，每小時大約是900至1200日圓不等，平均數為1000日圓（約台幣200元），與台灣差不多。近日有日媒報導當地一則貴婦破產、打電話給同學哭訴求打工，卻嫌棄時薪太少的軼聞，讓人相當傻眼。
報導指出，今年65歲的田中幸子（化名）退休後過著獨居生活，每週4天在快餐店打工，月薪約11萬日圓（折合新台幣約2.2萬），還有養老金、存款，雖不富裕但也算是衣食無憂。日前她接到1位高中同學愛子（化名）的電話，哭訴兒子的公司破產，先生拿錢出來救被波及，現在全家都面臨破產危機，讓幾乎沒有工作經驗的她必須設法求生，卻無從下手，只能求助昔日同窗，看能否幫忙介紹一下工作。
聽到愛子這麼說，幸子十分吃驚，由於愛子年輕時只工作過2年，之後就一直是家庭主婦，先前2人見面聊天時，愛子還經常炫耀自己的丈夫和兒子，事業有成、收入頗豐，甚至對於幸子退休後還在打工一事感到不可思議，想不到才過幾年，對方命運竟出現如此大的轉折。
幸子建議愛子，可以試試看與家庭主婦經驗有關的工作，例如家政婦、清潔工，雖然辛苦，但時薪約1000日圓左右，全職工作也有大概15萬日圓（約台幣3.1萬）的月薪，結果愛子一聽，竟然回：「就這些？」
幸子表示，對方就連破產了，都幻想要一份家庭主婦也能輕鬆賺錢的工作，讓她不禁苦笑：「人生無常，你永遠不知道生活會變成什麼樣子。」
幸子說，工作的意義在於體認到自力更生的重要性，即使是一杯茶的錢，也要花一個小時才能賺到，但她懷疑愛子究竟能否做到，若對方真的走投無路，就別無選擇，最後也只能自己做決定，呼籲所有女性，即便現在是全職主婦，也應該未雨綢繆，平常就要思考財務規劃的問題。
原文連結：「お願い、助けて…」アルバイト月収11万円の65歳女性、仰天。〈エリート息子・高収入夫〉の自慢が止まらぬ友人からかかってきた「まさかの電話」
