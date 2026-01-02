破紀錄跑步基地 ADIZERO RUNBASE 登陸啟德 AIRSIDE

渣打香港馬拉松倒數之際，adidas 由即日至 1 月 17 日，於啟德 AIRSIDE 打造期間限定「破紀錄跑步基地 ADIZERO RUNBASE」，集合賽前訓練、裝備體驗、跑步交流及身心調整，讓跑手於開跑前最後階段穩定節奏，為渣馬作好準備。





跑手專屬賽前基地

ADIZERO RUNBASE 以「跑手為本」為核心，匯聚精英跑手、日常跑手與本地跑步社群，透過系統化賽前體驗，幫大家認識個人配速、實試競賽裝備，同時同其他跑手交流訓練心得。​

由訓練、調整到心態重整，一站式幫你梳理狀態，踏上起跑線前更加清楚自己目標，用更穩定步伐迎接比賽。​





巨型秒錶裝置＋ADIZERO 戰鞋展區

場內設計以跑步節奏與速度感為主調，跑道元素貫穿全場，標誌性巨型秒錶裝置成為視覺焦點，象徵跑手在賽道上與時間對話、追逐突破的每一刻。​

同場展出最新 adidas ADIZERO 系列，包括 ADIZERO ADIOS PRO 4、ADIZERO BOSTON 13，以今季主打 SOLAR YELLOW 配色打造展示裝置，呼應「破紀錄成癮」及「練快練上癮」主題，鼓勵跑手專注每次進步。​





必玩互動體驗：從超速挑戰到專屬燙鞋

場內設有多個跑步互動體驗，把你習以為常的賽前準備變成有儀式感的記錄時刻。​





「超速紀錄挑戰」：即場測試個人速度、感受衝刺節奏，有機會贏取 adidas 購物禮券及渣馬限定鞋帶。​

「紀錄燙鞋站」：於指定 adidas 門市購買 ADIZERO 系列跑鞋（即日起至 1 月 17 日），可為跑鞋燙印個人目標時間或 PB 加姓名，將賽前心態化成專屬印記。​

「YOU GOT THIS 頭條自拍館」：以跑步造型影一張專屬頭條風格相片，為自己的破紀錄時刻留底。​





練快練上癮實戰訓練＋精英跑手分享

ADIZERO RUNBASE 亦將賽前準備帶到真實路跑，聯同多個本地跑步社群推出不同節奏及強度的「練快練上癮訓練」，由 adidas Runners（AR）Captain 帶領，讓跑手在社群氛圍中用接近實戰的狀態調整節奏。​

開幕活動更邀請香港精英跑手羅映潮、黃啟樂、尹詩慧及尹焯熙，分享「賽前最後調整」心法，由訓練節奏、心理管理到比賽日應對，拆解如何將日常累積變成比賽當日最好表現。​





渣馬前夕 Shakeout Run 與比賽日全方位支援

作為渣馬傳統，Shakeout Run 將於 1 月 17 日於「渣打香港馬拉松博覽會」期間舉行，由 adidas 聯同中國香港田徑總會及 AR 團隊帶領，讓本地及海外跑手一齊用輕鬆跑調整身心，預熱大賽日。​

比賽日早上，漢口道 adidas 專門店外將設免費賽前熱身區；完賽後，銅鑼灣運動場設賽後專區提供瑜伽伸展、蛋白飲品及 Tee 燙印服務，並於指定門店派發完賽紀念毛巾，陪你由起跑前到衝線後每個關鍵時刻。​

破紀錄跑步基地 ADIZERO RUNBASE

日期： 2026 年 1 月 2 日至 17 日

地點： 啟德 AIRSIDE 地下露天廣場









渣打香港馬拉松博覽會

日期： 2026 年 1 月 14 日至 17 日

地點： 啟德體藝館