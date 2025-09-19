破網售冒牌物品拘7男女 檢值逾千萬元貨

【on.cc東網專訊】香港海關本月9日偵破歷來最大宗網上售賣冒牌物品案件，檢獲約9,200件懷疑冒牌貨物，包括健康食品、皮具、護膚品、手錶及懷疑含第1部毒藥的藥物，估計市值約1,500萬元。

海關早前接獲市民和商標持有人舉報，指有人透過社交平台的連結售賣懷疑冒牌健康食品。經深入調查，海關人員採取執法行動，突擊搜查3個位於元朗的工廠大廈單位，包括兩個物流公司儲存倉庫和一個快遞公司營業點，檢獲約7,500件懷疑冒牌貨物，並拘捕4男3女，年齡介乎24至57歲。

廣告 廣告

跟進調查後，海關人員本月12日於該快遞公司中轉站再檢獲約1,700件懷疑冒牌貨物。案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

行動中檢獲的懷疑冒牌健康食品的樣本已送往政府化驗所作測試，以確定其安全性。海關呼籲消費者應光顧信譽良好的店舖或網店，避免與可疑的商戶進行交易。如對貨品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣或任何商業用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】