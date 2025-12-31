破邊洲內地男失足墮海亡 與同學結伴行山 疑拍照不慎墜落70米高崖｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】一名20歲內地男子今（31 日）在西貢破邊洲的山崖墮海，傷重不治。警方初步調查案件無可疑，相信事主失足墮崖，暫列作屍體發現案。

今早 10 時許，警方接報西貢破邊洲一名男子疑墮海，警方、消防及政府飛行服務隊作海陸空搜索，約11時許，救援人員在撿豬灣發現墮海男子，事主傷重陷入昏迷，後腦嚴重骨折及身上有多處擦傷，最終重傷不治。

據了解，來自廣州的20歲持雙程證男子，與三名同學一行 4 人今日上午在西貢破邊洲行山，期間在一個懸崖邊的涼亭休息及拍照，死者靠近懸崖邊拍照時不慎失平衡，墜落約70米高崖。