破邊洲致命意外｜方國珊：不少遊客「太開心」 穿越警告牌於高危位打卡 倡加派人手勸籲｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】一名 21 歲內地男子去年除夕（12 月 31 日）在西貢破邊洲遊覽時疑不慎失足墜崖身亡，令外界關注安全問題。新界東南立法會議員方國珊今早（2 日）在電台節目表示，現時破邊洲、萬宜水庫東壩等遊覽點相當「旺丁」，高峰時每日遊覽人次高達 3,500 人，不少內地旅客都會慕名前來，但部份人就會穿越警告牌，前往高危地點「打卡」，建議當局加強宣傳，以及加派人手勸籲。方國珊又指當局可以考慮在高危位置加裝圍欄，但理解可能會影響優秀景觀，需要仔細研究。

遊客因 500 元鈔票畫像慕名前往

方國珊在港台節目《千禧年代》表示，破邊洲觀景台在前年年底啟用之後，不少遊客都會特意前往破邊洲遊覽和「打卡」，部份人更表示因為港幣 500 元鈔票的六角石柱畫像而慕名前來。方國珊同意該處的景觀震撼，但她同時指地勢陡峭，部門亦已經豎立了警告牌，呼籲遊客不要走近懸崖邊，以免發生危險；但按照以往觀察，不少遊客可能都「太開心」，會穿越警告牌到高危位置拍照。

加裝太多圍欄或影響景觀

方國珊指，現時漁護署已經有派職員到破邊洲觀景台附近勸籲，希望遊客要注意安全，不過部份旅客可能行程比較緊密，會早在職員的執勤時間之前抵達觀景台，建議部門可以進一步提前職員抵達該處時間。另外，方又建議在北潭涌巴士總站，甚至在重要關口設廣播或宣傳橫額，提醒遊客注意。被問到是否需要在觀景台加裝安全設施，方國珊表示漁護署已經在個別位置的木柱之間以粗麻繩作圍欄，部門可以考慮進一步加裝，但她亦明白如果加裝太多，可能會影響當地景觀，集中加強宣傳和教育同樣可行。

山藝教練建議人流管制

山藝及攀岩教練梁念豪則在同一節目表示，前往破邊洲觀景台的路途有不少碎石，部份位置比較危險，但留意到部份前往該處的遊客行裝不合適，例如會穿著布鞋。梁念豪指，當局如果希望進一步管制，可以考慮部份國家的做法，對國家公園部份景點實施人流限制，或者規定遊客必須獲導遊陪同才可以遊覽，另外當局亦可以考慮聘請外判保安把守。