破邊洲青年「打卡」墮崖亡 山藝教練稱「亂晒大龍」倡仿富士山設預約制

除夕日(31日)下午，一名內地男遊客在西貢破邊洲懷疑拍照「打卡」時失足墜崖，其後不治。山藝及攀岩教練梁念豪今早(2日)在港台節目表示，受社交媒體影響，不少遊客在拍照時做出危險動作，完全無安全意識，形容情況「亂晒大龍」。

梁念豪又稱，破邊洲在秋季等日子會大風，且碎沙容易使人滑倒，環境相當危險。旅客大多輕裝上山，缺乏適當的登山裝備，而且他們多不理會圍欄，就算當局呼籲只行指定山路，旅客仍會以任何方法進入，即使加圍欄都會「行到好出」。他認為政府應仿效日本富士山等，旅客需要預約才可入山，入口處亦要派人手管理，否則會有人從其他地方爬入。

加圍欄時要考慮會否影響景觀

立法會議員方國珊在同一節目表示同意應增設圍欄，因為現時該處的柱之間是用繩封住，但如再增欄圍需考慮會否影響景觀。而西貢今年仍吸引了大量人潮，高峰時期有超過3,500人，她表示破邊洲吸引遊客拍照，但有一定風險，許多遊客並沒理會當局的警示牌，經常穿越到危險區域，特別是在山頂風大時，遊客因興奮而進行危險動作。雖然漁護署有派員到場勸導，但仍需加強宣傳，提議當局可在北潭涌或關口開始宣傳，亦可提早及加強人手巡邏。

