破39宗店舖盜竊案 13男女被捕涉款逾8萬元

【on.cc東網專訊】將軍澳區警員留意到本年5月至7月，區內店舖盜竊案有上升趨勢，人員於本月1日至27日展開一連串行動，偵破39宗由本年2月至8月期間發生的店舖盜竊案。當中28宗於將軍澳區內發生，牽涉商戶大部分為大型連鎖超市、個人護理產品店、零售店及大型連鎖服裝店等，被盜物品包括藥物、保健品、美容產品及衣物等，總值約86,000元。
行動中共拘捕5男8女，年齡介乎22到69歲，當中包括4名非華裔及一名內地人士。其中一連鎖個人護理產品店，於8月中旬向執法部門報案，指全港多區分店發生盜竊案，人員經調查後鎖定一名男子身份並於本月23日，成功將該名34歲內地男子拘捕。經調查後確定該名內地男子4月至8月期間，在全港多區共涉11宗店舖盜竊案，偷取物品總值超過24,000元。另一宗案件關於一間連鎖運動用品店，賊人偷走多件運動及營養產品，人員翻查閉路電視片段鎖定一名非華裔男子，並於案發兩日後將該名22歲男子拘捕，賊人偷取物品總值超過23,000元。
部分案件賊人明顯有組織有預謀犯案，有不法分子在網上購物平台開設帳戶，聲稱有商品放售，並已低於市面價格吸引買家，當有客人購買時，賊人便會到店舖偷取相關物品並透過速遞立即將贓物送交買家，以減低被執法人員追查的機會。
