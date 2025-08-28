砵蘭街兩廈業主立案法團 不遵從清拆令判罰逾6萬元

【on.cc東網專訊】兩個業主立案法團由於不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，昨日(27日)在九龍城裁判法院被定罪及判罰款合共63,400元，當中57,400元屬就罪行持續的日數所判的罰款。

有關個䅁涉及九龍砵蘭街兩幢商住大廈共用樓梯的地下搭建物。該僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署根據《建築物條例》第24(1)條向有關法團發出清拆令。由於他們沒有履行清拆令，故遭屋宇署檢控。

根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款200,000萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款最高20,000萬元。

