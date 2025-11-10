砵蘭街酒店房間闢毒品分銷中心 檢值46萬元貨拘兩男女

【on.cc東網專訊】油尖區警員根據深入調查及分析後，昨日(9日)晚上約9時，於砵蘭街一酒店展開打擊毒品行動。人員在該酒店一房間內檢獲約850克懷疑「冰」毒，及一批懷疑毒品分拆及包裝工具。

行動中檢獲的毒品市值約46萬元。經調查後，人員拘捕單位內一名姓邱(32歲)本地男子及一名姓潘(44歲)本地女子，涉嫌「販運危險藥物」，他們現正被扣留調查。

