硬豆腐 vs 軟豆腐營養大對決！蛋白質、鈣質含量大不同 營養師提醒這3點要注意｜營養師Kathy NG
硬豆腐（又稱老豆腐、北豆腐）與軟豆腐（又稱嫩豆腐、南豆腐）雖同屬大豆製品，但其營養成分與烹調方法都各有不同。
從營養上看，硬豆腐及軟豆腐均含有優質植物蛋白，但其含量與礦物質並不相同。
硬豆腐因製作時加入硫酸鈣（石膏）或氯化鎂（鹽鹵） ，大豆固形物含量更高，每100克蛋白質約8-10克，鈣、鎂含量也更豐富，尤其硫酸鈣製作的硬豆腐，是補鈣的優選。
軟豆腐則以葡萄糖酸內酯為凝固劑，質地細嫩，蛋白質含量略低（每100克約5-7克），礦物質含量也相對較少，但水分含量高（約90%），熱量更低，質感更易被消化功能弱的人士接受。
飲食注意事項方面，需關注三點！
一是消化適配性，軟豆腐質地柔軟，適合老人、幼兒及腸胃功能較弱者，可做豆腐花、蛋花豆腐湯；硬豆腐韌性強、耐烹煮，適合煎、炸、燉，如麻婆豆腐、煎豆腐，但消化負擔稍重，腸胃較弱者不宜過量進食。
二是礦物質攝取，硬豆腐鈣含量高，缺鈣人士可多選，但腎功能不全者需注意，高鈣、高磷可能增加腎臟負擔，建議諮詢醫生後食用；軟豆腐礦物質含量低，對腎臟負擔較低。
三是新鮮度與烹煮，兩者均易滋生細菌，購買時需選包裝完好、無異味的產品，軟豆腐保質期更短，需儘快食用；烹煮時無論軟硬，均需徹底加熱，避免生食引發腸胃不適。
