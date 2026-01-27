碧咸全家出動見證Victoria授勳儀式 大仔Brooklyn同老婆Nicola繼續冇影

自從大仔Brooklyn同富家女Nicola Peltz結婚後，前英格蘭國腳球星碧咸夫婦同呢個仔及新抱關係惡化，日前Brooklyn更發長文控訴，碧咸與Victoria破壞他與太太Nicola的關係，明言唔想同家人和解。「我不是被控制下作此決定，而是第一次站出來為自己發聲，我的父母無止境地破壞我的感情，從婚禮前就一直沒有停止過。」與父母正式決裂。

Brooklyn控訴碧咸破壞與太太關係 遭諷忤逆似足哈里王子

碧咸早前接受財經媒體CNBC訪問（CNBC畫面截圖）

身為老豆嘅碧咸，上周喺Brooklyn發文後接受財經媒體CNBC訪問，未有直接回應大仔Brooklyn同父母決裂一事，但就訪問中提及小朋友會犯錯，而且係可以犯錯，咁佢地先會從中學習。碧咸仲話佢係以呢個方式教仔女，有時係甚至係要令佢地撞板，似乎暗示得相當明顯。

碧咸太太Victoria獲法國文化部頒授藝術與文學勳章，二仔Romeo(左二）同女友Kim Turnbull(左一）、細仔Cruz(右二）同女友Jackie Apostle（右一）及孻女Harper Seven（左三）都有到場。

Brooklyn割席後，碧咸夫婦於歐洲時間周一晚喺社交平台發文，分享碧咸太太Victoria獲法國文化部頒授藝術與文學勳章嘅盛況。二人發文之餘仲貼出一家人合照，當中見到碧咸2個仔Cruz同Romeo以及佢地嘅女友，同埋細女「哈7」Harper Seven，大仔Brooklyn兩公婆繼續唔見人。Victoria喺帖文感謝家人，並特別鳴謝老公碧咸作為佢嘅投資者，又寫道「我無法不感恩，你是我的一切」（I couldn’t be more grateful, you are my everything），好閃。

