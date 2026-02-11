碧咸出售居住6年無敵豪宅 勁賺近四千萬

【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）出名投資有道，6年前他就睇準機會以1,980萬美元（約1.54億港元）買入位於美國邁阿密中心點的閣樓豪宅，而近日有美國傳媒就爆「咸爵」最近成功以2,460萬美元（約1.9億港元）「甩手」賣下豪宅賺接近500萬美元（約3,900萬港元）。

他的豪宅位於大廈One Thousand Museum的59樓，大廈高215米是邁阿密最高大廈。而「碧宮」的面積亦超大，共有5房6.5個廁所，全屋落地玻璃，可「零死角」眺望太平洋。天台亦設有直昇機停機坪，方便「咸爵」一家出入。此外，大廈內亦設備齊全，有spa、髮型屋、酒吧、健身室以及一望無際的巨型泳池。而賣樓賺一筆的碧咸日前與名牌手袋老闆Michael Coste見面，因而被懷疑情人節買名牌手袋送贈老婆Victoria。

另方面，碧咸長子布魯克林（Brooklyn）上月發聲明控訴父母長期破壞他的婚姻，並爆母親Victoria在其婚禮上行為不當，他們的家族好友拉丁天王Marc Anthony亦被扯落水，他被爆曾在婚禮上落新娘子妮歌娜（Nicola）面稱Victoria是當晚最美麗的女性。而Marc哥日前首回應事件，形容碧咸家變屬「極其遺憾」，並暗示有部分資訊「並非全部事實」。

