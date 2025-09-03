碧咸向兒子羅密歐祝壽大放溫馨家庭照擺明向大仔抗議

【on.cc東網專訊】英國萬人迷前球星碧咸（David Beckham）的大仔布魯克林（Brooklyn）與家人關係決裂，早前舉行2次婚禮都沒有邀請家人出席。適逢9月1日是2仔羅密歐（Romeo）的23歲生日，碧咸於社交網分享多張父子溫馨合照，並留言祝賀他生辰快樂，而老婆Victoria亦留言表示：「我們太愛你羅密歐。」因而被懷疑碧咸夫婦是向與家人反目的不肖子布魯克林抗議。

照片中除了見到碧咸與羅密歐父子早前去度假時於遊艇赤膊浸按摩池之外，亦有碧咸與另一兒子告斯（Cruz）的合照，此外，還有Victoria與14歲細女夏柏（Harper）同穿印有女兒名字舒芬（Seven）的衛衣，母女驟眼看似足姊妹。照片中卻偏偏沒有布魯克林，擺明玩「割席」。

