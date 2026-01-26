碧咸大仔事件延伸：年輕時，我們也許是「碧咸大仔」，想與父母來個華麗起義｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

碧咸一家的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）發布了一份震撼全球的六頁聲明，宣告與那個曾經代表著「家族完美模範」的父母正式決裂。在二十歲的年輕人眼中，這或許是一場遲來的覺醒與獨立宣言；但對於我已步入成年、在生活與事業中摸爬滾打過的女性來說，看這場戲的角度，卻多了一層冷峻的清醒與理解。

年輕時，我們都曾是「碧咸大仔」

站在布魯克林的視角，他的憤怒並非無跡可尋。生長在「碧咸品牌」這個巨大的公關機器裡，他的人生從出生那一刻起就被精確計算。每一張家庭合照的濾鏡、每一次在社交媒體上的放閃，背後都承載著數以億計的商業價值。聲明中提到的「第一支舞被母親搶走」，或是「被要求簽署姓名權合約」，在一個追求自由靈魂的青年眼中，那是極致的羞辱與控制。

那種窒息感，我們年輕時都懂：那種想要撕掉標籤，證明「我是我，不是誰的兒子」的衝動志氣。我完全理解為他，認為這是一場對抗父權與控制型母愛的華麗起義。

創業家母親的「遠見」

然而，當我看過身邊無數家庭的興衰，也親身經歷過創業的辛酸後，對於維多利亞（Victoria Beckham）的「惡行」我又是理解的。

很多人嘲諷維多利亞控制欲強，說她把家庭變成了商品。但如果你曾像她那樣，在瞬息萬變的時尚與商業世界中，靠著意志力將一個隨時會倒下的個人品牌支撐二十年，你就會明白：富豪家庭的權力與財富，從來不是從天上掉下來的，而是靠著近乎殘酷的自律與對秩序的執著守護回來的。

對於碧咸夫婦來說，Beckham 這七個字母不僅僅是一個姓氏，它是一個涉及數千名員工、全球供應鏈與家族未來數代人生活水平的「帝國基業」。在這樣的階級裡，婚姻與姓名權從來就不只是個人的私事，而是股權與資產的重組。她可能要求的不是服從，而是對這份共同事業的「忠誠與守護」。

權力的接力

而以我的觀察，在豪門中，新抱的角色往往是「準女主人」。富豪家庭的軸心權力往往是從一個女主人傳遞給另一個女性。維多利亞或許早已準備好將權杖交出，但她需要的是一個能夠與她並肩作戰、理解這套「規則」的接班人。而 Nicola Peltz 的出現，代表的是另一個更有錢、更有底氣的強勢家族。這不是兩個女人的爭寵，而是兩套秩序的碰撞。

Nicola Peltz其實是一位富二代千金，她的父親Nelson Peltz作為美國著名的投資家，資產淨值超過17億美元遠超碧咸家族，有人開玩笑說是碧咸一家「高攀」了。

脫離，是雙方誠實的止蝕

我始終認為，每一代人都有權利去選擇自己的人生視角。布魯克林既然無法承受那頂「王冠」的重量，選擇放下權杖、投奔另一個能給予他情緒價值的避風港，這未嘗不是一種誠實的止蝕。既然價值觀已無法兼容，與其在同一個品牌下互相折磨，不如徹底切割。

我更想說的是：自由從來不是免費的。 當你決定拋棄家族的傳統與約束時，你也同時拋棄了那個強大後盾的庇護。

這場決裂，就是豪門的現實。

